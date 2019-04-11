Закрытая вечеринка Аллы Пугачевой: стал известен список гостей Примадонны

В честь дня рождения Примадонна устроит грандиозный банкет

Алла Пугачева отметит 70-летие Фото: instagram.com/celebritylog

В честь юбилея 15 апреля Алла Пугачева даст грандиозный концерт, подготовка к которому проходит все более активно. В сети уже появились первые кадры с репетиций 69-летней Примадонны. Однако на этом празднование не закончится. Алла Пугачева отметит 70-летие на закрытой вечеринке, и стало известно, кого пригласит артистка на мероприятие, где и в каком формате оно пройдет.

Непосредственно в день рождения, 15 апреля, Примадонна встретит 70-летие в окружении семьи, а через несколько дней в одном из ресторанов на Рублевке пройдет грандиозная вечеринка. Об этом сообщает СтарХит. Ведущим мероприятия, как ни странно, станет супруг Аллы Пугачевой – Максим Галкин. Формат – капустник: запланировано вручение подарков, тосты и поздравления.

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Среди гостей Аллы Борисовны будут члены семьи и близкие люди: Кристина Орбакайте с детьми Никитой, Дени и Клавдией, Алина Редель, Филипп Киркоров с Аллой-Викторией и Мартином, Николай Басков, Александр Буйнов с супругой Аленой, Валентин и Марина Юдашкины и другие; коллеги, которые за многие годы стали для артистки друзьями: Илья Резник, Карина Филиппова, Игорь Николаев, Александр Зацепин; врачи, которые помогают Примадонне поддерживать здоровье; и другие друзья, среди которых Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Галина Волчек, Борис Краснов, Олег Меньшиков, Ирина Муравьева, Алишер, Олеся Судзиловская.

Ранее мы писали, что Максим Галкин раскрыл всю правду о здоровье Аллы Пугачевой.

Тем временем "Зірковий шлях" начинает цикл сюжетов перед 70-летием Аллы Пугачевой – смотрите видео:

Напомним, Светлана Лобода трогательно поздравила дочь с днем рождения.

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