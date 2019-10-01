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"Замечательный вечер": Елена Зеленская в Киеве встретилась с Томом Крузом

Первая леди встретилась с голливудским актером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:38
Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Вечером, 30 сентября, в интернете появилась новость о том, что голливудский актер Том Круз был замечен в столичном метро на станции "Золотые ворота". Многие подумали, что это розыгрыш, но на фото был действительно Круз. Более того, мировая знаменитость прилетел в столицу по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства провел встречу с Крузом в Офисе Президента. Во время беседы голливудский актер сообщил Зеленскому, что его интересуют украинские локации для съемок одного из своих новых кинопроектов.

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Компанию своему мужу во время встречи с голливудским актером также составила и первая леди Украины – Елена Зеленская. Супруга главы государства опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с Томом Крузом и отметила, что провела "замечательный вечер" в его компании.

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Для приема такого важного гостя первая леди облачилась в деловой образ, который состоял из классического брючного костюма темно-синего оттенка.

INSTAGRAM

"Замечательный вечер понедельника в невероятной компании! Счастлива приветствовать Тома Круза в Украине!" – написала первая леди на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщали "Сегодня", ранее Владимир Зеленский встречался с другими голливудскими звездами. Он побеседовал с актрисами Робин Райт и Милой Кунис (уроженкой Украины), актером и продюсером Эштоном Катчером, с продюсером сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином. Президент поднимал тему украинского кинематографа.

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