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Замужняя Настя Каменских показала новое откровенное фото

Певица позировала в бассейне без бюстгальтера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:52
Настя Каменских в полупрозрачном боди
Настя Каменских в полупрозрачном боди
Фото: instagram.com/kamenskux

32-летняя украинская певица Настя Каменских две недели назад вышла замуж за продюсера и музыканта Потапа. Однако новый статус не мешает артистке продолжать публиковать пикантные фото. Так, недавно Настя Каменских показала сексуальный снимок из душа, а также кадр, на котором запечатлена в полупрозрачном боди

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А недавно на странице певицы в Instagram появилось фото, где Настя Каменских позирует в бассейне на надувном матрасе. Из одежды на певице лишь стринги, которые подчеркивают аппетитные формы Насти Каменских. Судя по всему, снимок сделал ее супруг Потап, ведь именно он изначально опубликовал его в Instagram.

"Спасибо тебе, Потап, за все, что есть в моей жизни... Я так счастлива, что ты даже не представляешь", – написала Настя Каменских.

Настя Каменских похвасталась подтянутой фигурой
Настя Каменских похвасталась подтянутой фигурой
Фото: instagram.com/kamenskux

Потап, в свою очередь, подписал фото более лаконично: "Обед...".

Подписчики остались в восторге от фигуры Насти Каменских и оставляют многочисленные комплименты в адрес певицы: "Ноги как у NK, и попу как у NK!", "Богиня", "Вы очень красивая девушка".

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