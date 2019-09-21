"Занырнул случайно": Тодоренко и Топалов чуть не утопили сына в ванне

Звездные родители решили отдать малыша на плавание

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram.com/reginatodorenko

Звездные родители Регина Тодоренко и Влад Топалов, которые впервые рассказали о крестинах сына Михаила, признались в неожиданном поступке. Оказывается, Топалов случайно уронил малыша в ванну.

Недавно Регина Тодоренко и Влад Топалов стали гостями шоу "Вечерний Ургант". В эфире шоу звезды рассказали о неприятном происшествии с участием их ребенка.

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Так, Регина рассказала, что их сын умеет нырять и задерживать дыхание под водой. На вопрос ведущего, как они об этом узнали, актриса и ее супруг с улыбкой признались: "Мы его купали и он занырнул случайно".

"Ребенку был где-то месяц. Я первый раз сел с ним в ванну. И он у меня упал. Я его сразу поднял. Регина заходит, а я его держу, я оцепенел, испугался", – говорит Влад Топалов.

После этого Регина и Влад решили отдать Майкла на плавание. По словам Тодоренко, они ходят с сыном в специальную группу для самых маленьких, где занимаются с инструкторами.

Напомним, что ранее Регину Тодоренко заметили в объятиях известного актера.

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