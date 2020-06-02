Сказочная жизнь Кайли Дженнер: на что тратит деньги 22-летняя миллиардерша

Сестра Ким Кардашьян за последний год потратила 130 миллионов долларов

На днях издание Forbes лишило 22-летнюю голливудскую селебрити Кайли Дженнер звания самой молодой миллиардерши в мире. Оказалось, что звезда годами подделывала налоговые декларации и лгала о доходах своей компании Kylie Cosmetics, чтобы удерживать статус самой богатой.

Известно, что 22-летняя модель продала половину своего бренда косметическому гиганту Coty за 600 миллионов долларов. Однако от сделки после уплаты всех налогов девушка получила 340 миллионов долларов. Но не смотря на это, у девушки солидное состояние, которые она охотно тратит.

Голливудская звезда Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

По информации издания Page Six, сестра Ким Кардашьян за последний год потратила на недвижимость и частные самолеты более 130 миллионов долларов. Перед началом пандемии коронавируса, ко дню рождения своей дочери Сторми 22-летняя миллионерша приобрела частный самолет Global Express Jet стоимостью от 50 до 70 миллионов долларов.

Смотрите в сюжете, сколько Кайли Дженнер потратила на празднование своего дня рождения в Италии:

Дженнер за 36,5 миллиона долларов купила поместье в Калифорнии, а также участок земли рядом со своим домом в Хидден-Хилс за 15 миллионов долларов. На нем знаменитость планирует возвести еще один дом, дизайном которого займется известный архитектор Ричард Ландри.

На этом роскошества 22-летней звезды не заканчиваются – недавно она выделила из своего состояния 3,25 миллиона долларов за землю в эксклюзивном клубе Мэдисон в Палм-Спрингс.

Недавно мы рассказывали о ТОП-5 звезд, которые больше всех зарабатывают в Instagram.

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