Заоблачный гонорар: сколько стоит выступление Светланы Лободы

Украинская певица превзошла Филиппа Киркорова

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая с недавних пор покорила российский шоу-бизнес, получает за выступления на корпоративах огромные гонорары.

Как пишет "Стархит", за выступление 36-летней певицы придется заплатить около 100 тысяч евро (больше 3 млн гривен). Хитовые песни, тайный роман с фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном, участие в рейтинговых проектах - все это возвело Лободу в один ранг с российскими звездами, которые десятилетиями добивались такой популярности.

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После рождения второй дочери в мае 2018-го карьера Светланы стала развиваться еще стремительнее. Раньше Лободу можно было "заказать" на частное мероприятие за 75 тысяч евро. Такими достижениями не может похвастаться даже знаменитый российский поп-исполнитель Филипп Киркоров, ведь его выступление обойдется около 70 тысяч евро (примерно 2 млн гривен).

Напомним, недавно Светлана Лобода отправилась на отдых вместе со старшей дочерью Евой и поделилась первыми кадрами с отдыха где-то на островах. Стоит отметить, что звезда часто публикует снимки со своей старшей дочкой.

Кроме этого, Лобода 13 февраля представила клип на песню Instadrama. Отметим, сам трек был опубликован 10 ноября 2018 и набрал более 13 млн просмотров в YouTube.

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