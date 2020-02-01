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"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

30-летняя Татьяна раскрыла ужасные подробности отношений со звездой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:14
Любовь Успенская с дочкой Татьяной
Любовь Успенская с дочкой Татьяной
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Накануне популярная певица Любовь Успенская рассказала о болезни единственной дочери Татьяны Плаксиной, которая попала в аварию в Коста-Рике и тяжело пережила реабилитацию. Артистка призналась, что сейчас они вместе с 30-летней дочерью переживают не легкий период в их жизни.

Любовь Успенская отыграла концерт во Дворце спорта:

Но не это шокировало поклонников звезды, а признание ее единственного ребенка. Татьяна неожиданно пришла в студию программы "Звезды сошлись" и заявили о том, что долго молчала, скрывая правду. Конфликт между звездной матерью и ее дочкой зрел давно. По словам Татьяны, она не раз грозилась Успенской рассказать, какой матерью она является на самом деле. Но знаменитость грозилась вызвать санитаров: "Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют".

Любовь Успенская с дочкой Татьяной
Любовь Успенская с дочкой Татьяной
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Девушка рассказала о семейной конфликте, в результате которого певица якобы пыталась ее задушить. "Она берет, запирает дверь на ключ и начинает меня душить".

Также в студии выяснилось, что Любовь Успенская отправила дочь в клинику для душевнобольных, которая находится на Коста-Рике. Она пыталась вылечить 30-летнюю девушку от наркотической зависимости.

Напомним, что недавно мы рассказывали, кто из украинских звезд посетил концерт Любови Успенской в Киеве.

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