"Заплыв на 500 метров": беременная Регина Тодоренко показала фото из бассейна
Ведущая также рассказала, почему она раньше не любила бассейн
Известная ведущая Регина Тодоренко, которая со дня на день впервые станет мамой, ведет довольно активный образ жизни на последнем месяце беременности. Регина занимается йогой, упражнениями и даже плаванием.
На своей странице в Instagram будущая мамочка разместила фото, на котором она позирует в купальнике, шапочке и очках для плавания.
"Сегодня заплыв был всего на 500 метров, но даже эта небольшая дистанция дает очень много энергии !!!) Уже несколько месяцев почти каждый день я плаваю в бассейне. Во-первых, для беременных это отличный способ расслабиться. Во-вторых , профилактика сколиозу. В-третьих, подготовка к новому серфинг-году. Еяяяя!", – объясняет Регина.
Кроме этого, Регина призналась, что раньше не любила посещать бассейн, из-за того, что ей не нравилась прохладная вода, а также приходилось долго сушить волосы.
"Сейчас я усердно работаю над задержкой дыхания. Ведь если волна накрывает с головой, ты не имеешь понятия , когда снова сможешь вынырнуть и набрать полные легкие кислорода. (Думаю, многие из вас понимают, о какой волне идет речь). Насколько вы можете задержать дыхание под водой? Проверяли? Я пока могу на 47 секунд", – заключила ведущая.
Напомним, Регина Тодоренко на своем шоу пообщалась с телеведущей, политиком и светской львицей Ксенией Собчак.