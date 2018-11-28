"Заплыв на 500 метров": беременная Регина Тодоренко показала фото из бассейна

Ведущая также рассказала, почему она раньше не любила бассейн

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известная ведущая Регина Тодоренко, которая со дня на день впервые станет мамой, ведет довольно активный образ жизни на последнем месяце беременности. Регина занимается йогой, упражнениями и даже плаванием.

На своей странице в Instagram будущая мамочка разместила фото, на котором она позирует в купальнике, шапочке и очках для плавания.

"Сегодня заплыв был всего на 500 метров, но даже эта небольшая дистанция дает очень много энергии !!!) Уже несколько месяцев почти каждый день я плаваю в бассейне. Во-первых, для беременных это отличный способ расслабиться. Во-вторых , профилактика сколиозу. В-третьих, подготовка к новому серфинг-году. Еяяяя!", – объясняет Регина.

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Кроме этого, Регина призналась, что раньше не любила посещать бассейн, из-за того, что ей не нравилась прохладная вода, а также приходилось долго сушить волосы.

"Сейчас я усердно работаю над задержкой дыхания. Ведь если волна накрывает с головой, ты не имеешь понятия , когда снова сможешь вынырнуть и набрать полные легкие кислорода. (Думаю, многие из вас понимают, о какой волне идет речь). Насколько вы можете задержать дыхание под водой? Проверяли? Я пока могу на 47 секунд", – заключила ведущая.

Напомним, Регина Тодоренко на своем шоу пообщалась с телеведущей, политиком и светской львицей Ксенией Собчак.