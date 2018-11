Запрещенные прыжки и легендарная локация: MONATIK выпустил душевный клип

Мультиартист представил видео на трек "Зашивает душу"

MONATIK выпустил новый клип. Фото: пресс-служба

Украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик), который с полуобнаженными красотками снялся для мужского журнала, выпустил новый клип. Свет увидела видеоработа мультиартиста на композицию "Зашивает душу", которая войдет в его третий альбом.

Режиссером видео выступила Таню Муиньо. Для Таню и Дмитрия это уже восьмая по счету совместная работа. До этого команда снимала масштабные клипы с танцами на маяке, на движущемся поезде, горячие вечеринки, танцы в стиле восточных единоборств. Ради необычного кадра они прыгали с палубы корабля, а над их головами пролетал мотоцикл.

"Зашивает душу" вышла более личной. Это некое интимное откровение без спецэффектов.

MONATIK представил новый клип Фото: пресс-служба MONATIK представил новый клип Фото: пресс-служба MONATIK представил новый клип Фото: пресс-служба MONATIK представил новый клип Фото: пресс-служба MONATIK представил новый клип Фото: пресс-служба MONATIK представил новый клип Фото: пресс-служба MONATIK представил новый клип Фото: пресс-служба 1/7

Съемки клипа на сингл проходили в Италии (Венеции и на озере Комо). На этих локациях в свое время снимался фильм о Джеймсе Бонде, клип "All of me" – Джона Ледженда, а также эпизоды космической саги "Звездные войны".

Интересно, что видео было снято на пленочную камеру. Тандем Таню Муиньо и Никита Кузьменко решили использовать для съемок ту же пленочную камеру, которая была в коллекции Энди Уорхола. А для того, чтобы проявить кадры, команда отправилась из Италии в Германию, так как эту пленку можно проявить исключительно в Берлине.

Атмосфера на съемочной площадке была полна приключений. Для одной из сцен героям даже пришлось пойти на риск и по просьбе режиссера прыгнуть в Венецианский канал с гандолы.

Напомним, что 1 июня 2019 года MONATIK приглашает на свой большой сольный концерт на НСК "Олимпийский".