Запретили фотографировать: подруга Регины Тодоренко о свадьбе в Италии

Одна из гостьей рассказала подробности торжества

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram.com/reginatodorenko

В Италии прошла звездная свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова, а в интернете появляется все больше деталей о пышной церемонии. Так, недавно в сети появилось видео их первого танца. Отметим, что снимки свадебной церемонии сами молодожены и их гости не публиковали в социальных сетях. Теперь стало известно, почему!

Все подробности свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова смотрите в нашем сюжете:

Как рассказала своим подписчикам в Instagram подруга Регины Тодоренко, телеведущая Мария Ивакова, звездные супруги запретили всем гостям публиковать в интернете их фотографии.

"Все очень красивые, сидят и ждут жениха и невесту. Но сегодня мы не будем публиковать их, потому что нам запретили. Увы, никаких фееричных фото Регины и Влада", – рассказала Мария подписчикам.

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Также она добавила, что осталась под впечатлением от свадьбы, ведь торжество получилось очень душевным и красивым.

Гостьи на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова Фото: instagram.com/maria_ivakova

"Это была одна из самых душевных и красивых свадеб ever. Просто нереально круто!" – отметила гостья.

К слову, ранее в сети появилось трогательное видео, на котором отец Регины Тодоренко ведет дочь к алтарю.

Отметим, Регина Тодоренко и Влад Топалов расписались в октябре 2018 года, а грандиозное торжество отгуляли в среду, 3 июля. Сегодня.Lifestyle поделились всеми подробностями свадьбы Регины и Влада.

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