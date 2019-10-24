Запутала всех: Леся Никитюк в ответ забавно пошутила над Александром Педаном
Украинская ведущая устроила целый спектакль
Сегодня украинская ведущая Леся Никитюк испугала подписчиков неожиданным видео, на котором врачи оказывают ей медицинскую помощь. Как рассказала знаменитость, всему виной неудачный и жесткий розыгрыш, который устроил ей коллега – Александр Педан.
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Поклонники не на шутку испугались за здоровье кумира, а сам Александр Педан принялся извиняться и даже поехал на съемочную площадку к Лесе с огромным букетом красных роз. Но оказалась, что Никитюк устроила целый спектакль и обвела всех вокруг пальца! Когда она поняла, что ее разыграли, решила продолжить и в ответ пошутить над Педаном, поэтому придумала всю эту историю с вызовом скорой помощи и отпиской в Instagram. Оба артиста посмеялись, и о скандале между звездами не может быть и речи.
"Друзья, когда меня сегодня жестко разыграл Сашка Педан, я реально была в жесточайшем стрессе, ревела, а сердце выскакивало из груди. Но я игрок еще тот и решила идти до конца, и разыграть его – всеми этими врачами, скорой помощью, отпиской от Педана... Мы подарили другу другу эмоции и подарки – он мне цветы, а я ему шарики. Правда, на свой розыгрыш Сашка потратился очень сильно, а мой розыгрыш обошелся мне в 17 гривен на воздушные шарики", – шуточно заявила Леся.
Напомним, ранее мы писали, как Леся Никитюк выглядела 7 лет назад.
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