Запутала всех: Леся Никитюк в ответ забавно пошутила над Александром Педаном

Украинская ведущая устроила целый спектакль

Леся Никитюк и Александр Педан разыграли друг друга Фото: Instagram

Сегодня украинская ведущая Леся Никитюк испугала подписчиков неожиданным видео, на котором врачи оказывают ей медицинскую помощь. Как рассказала знаменитость, всему виной неудачный и жесткий розыгрыш, который устроил ей коллега – Александр Педан.

Поклонники не на шутку испугались за здоровье кумира, а сам Александр Педан принялся извиняться и даже поехал на съемочную площадку к Лесе с огромным букетом красных роз. Но оказалась, что Никитюк устроила целый спектакль и обвела всех вокруг пальца! Когда она поняла, что ее разыграли, решила продолжить и в ответ пошутить над Педаном, поэтому придумала всю эту историю с вызовом скорой помощи и отпиской в Instagram. Оба артиста посмеялись, и о скандале между звездами не может быть и речи.

Леся Никитюк в ответ разыграла Александра Педана

"Друзья, когда меня сегодня жестко разыграл Сашка Педан, я реально была в жесточайшем стрессе, ревела, а сердце выскакивало из груди. Но я игрок еще тот и решила идти до конца, и разыграть его – всеми этими врачами, скорой помощью, отпиской от Педана... Мы подарили другу другу эмоции и подарки – он мне цветы, а я ему шарики. Правда, на свой розыгрыш Сашка потратился очень сильно, а мой розыгрыш обошелся мне в 17 гривен на воздушные шарики", – шуточно заявила Леся.

Напомним, ранее мы писали, как Леся Никитюк выглядела 7 лет назад.

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