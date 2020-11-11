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Forbes назвал самого высокооплачиваемого украинского артиста

Сегодня, 08:10

В этом году список возглавил Олег Винник

Певец и любимец женщин Олег Винник стал самой высокооплачиваемой звездой украинского шоу-бизнеса. Такая информация появилась в ноябрьском выпуске журнала Forbes.

За 2019 год артист отыграл 50 концертов и смог заработать около 5,6 – 7 миллионов долларов. Из-за коронавируса концертная деятельность Винника пострадала, но он нашел выход. В июле 2020 года провел онлайн-концерт на НСК "Олимпийский", на который было продано 79 тысяч билетов. Стоимость билета на виртуальный концерт составила 7-20 долларов (около 200-600 гривен).

Певец Олег Винник
Певец Олег Винник
Фото: телеканал "Украина"

Хороший доход Виннику приносят рекламные кампании. Артист не рассмотрит предложение ниже 100 тысяч долларов. А если хочется увидеть Олега Винника на новогоднем корпоративе, нужно быть готовым заплатить 50 тысяч долларов за 45-минутное выступление.

Напомним, в этом году Олег Винник переболел коронавирусом, но последствий для здоровья ему избежать не удалось.

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