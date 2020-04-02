Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Зараженная коронавирусом Иванна Сахно рассказала, как протекает болезнь

Актриса чувствует себя намного лучше

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:22

Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно, которая ранее попала в больницу из-за осложнений коронавируса, рассказала о болезни и своих симптомах. На официальной странице в Instagram актриса показала, как выглядит сейчас и написала, что самочувствие улучшилось.

Читайте также:
Модель Victoria's Secret госпитализирована с коронавирусом: фото

Иванна Сахно даже смогла помыть окно, ведь до этого у нее не было сил подняться с кровати. Знаменитость обратилась к поклонникам с просьбой оставаться дома и не подвергать себя опасности.

Иванна Сахно
Иванна Сахно
Фото: instagram.com/ivannasakhno/

"Друзья, привет! Прежде всего хочу поблагодарить вас за заботу и пожелания, я действительно это ценю. Я некоторое время была вне связи. Быть закрытой в четырех стенах на самоизоляции может стать очень ценным опытом. Мои симптомы начали угасать и крайних два дня мне уже стало лучше. Даже помыла окно! Эта ситуация в мире коснулась каждого из нас и я надеюсь, что с вами все максимально хорошо. Пожалуйста, продолжайте оставаться дома и заботиться друг о друге. Мир удивительный и все мы хотим его как можно скорее увидеть снова. Давайте для этого делать правильные шаги", – написала Иванна.

Что говорят о коронавирусе астрологи, смотрите в сюжете:

Также о заражении COVID-19 сообщил 51-летний звезда "Хэллбоя" и "Остаться в живых" Дэниел Дэ Ким.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Принц Чарльз вылечился от коронавируса - СМИ Идрис Эльба с супругой вылечились от коронавируса Не поддаются панике: чем украинские звезды занимаются на карантине
шоу-бизнес актриса коронавирус Иванна Сахно
Реклама

Новости партнеров

Зараженный коронавирусом Лев Лещенко ходил по эфирам и тусовкам
Зараженный коронавирусом Лев Лещенко ходил по эфирам и тусовкам
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
12 звезд, у которых есть близнецы
12 звезд, у которых есть близнецы
Готовим вместо голубцов капустные чебуреки
Готовим вместо голубцов капустные чебуреки

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Food

Меню на Пасху: ТОП-5 рецептов для праздничного стола

Вчера, 18:45Fun

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Вчера, 17:00Шоу-бизнес

MONATIK – 34: самые популярные запросы о топовом артисте

Вчера, 12:55Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 12:47Events

Как разыграть друга на 1 апреля по телефону: подборка веселых приколов

Вчера, 11:18Food

Меню на Пасху-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 10:59Fun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

Вчера, 09:34Fun

Поздравления с 1 апреля в прозе и красочные открытки

Вчера, 08:00Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 07:56Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Вчера, 02:58Техно

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

31 мартаЭксклюзив

Коронавирус останется навсегда: интервью с известным эпидемиологом

31 мартаFun

Парочка влюбленных пенсионеров сутками напролет сидит на закрытой границе: фото

31 мартаFood

Что готовят на Пасху: ТОП-6 традиционных блюд

31 мартаFun

Ведущая новостей расплакалась из-за COVID-19: видео

30 мартаFun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
10 актрис с нестандартной внешностью, которых обожают зрители
10 актрис с нестандартной внешностью, которых обожают зрители
Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках
Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках
Больной коронавирусом Тилль Линдеманн попал в реанимацию
Больной коронавирусом Тилль Линдеманн попал в реанимацию
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Пирожки на кефире жареные на сковороде: рецепт с фото
Пирожки на кефире жареные на сковороде: рецепт с фото