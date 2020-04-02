Зараженная коронавирусом Иванна Сахно рассказала, как протекает болезнь

Актриса чувствует себя намного лучше

Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно, которая ранее попала в больницу из-за осложнений коронавируса, рассказала о болезни и своих симптомах. На официальной странице в Instagram актриса показала, как выглядит сейчас и написала, что самочувствие улучшилось.

Иванна Сахно даже смогла помыть окно, ведь до этого у нее не было сил подняться с кровати. Знаменитость обратилась к поклонникам с просьбой оставаться дома и не подвергать себя опасности.

Иванна Сахно Фото: instagram.com/ivannasakhno/

"Друзья, привет! Прежде всего хочу поблагодарить вас за заботу и пожелания, я действительно это ценю. Я некоторое время была вне связи. Быть закрытой в четырех стенах на самоизоляции может стать очень ценным опытом. Мои симптомы начали угасать и крайних два дня мне уже стало лучше. Даже помыла окно! Эта ситуация в мире коснулась каждого из нас и я надеюсь, что с вами все максимально хорошо. Пожалуйста, продолжайте оставаться дома и заботиться друг о друге. Мир удивительный и все мы хотим его как можно скорее увидеть снова. Давайте для этого делать правильные шаги", – написала Иванна.

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Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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