Зараженного коронавирусом Льва Лещенко перевели в обычную палату – СМИ

Певец был госпитализирован 24 марта

Российский певец Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус. 27 марта диагноз артиста подтвердился, а вскоре стало известно, что Лещенко перевели в обычную палату.

26 марта в сети появилась информация о том, что эстрадный исполнитель Лев Лещенко заразился COVID-19. СМИ написали, что у знаменитости начался отек легких – как осложнение заболевания. Кроме того, из-за него заболел еще один певец – Игорь Николаев.

Лев Лещенко Фото: Instagram

Спустя некоторое время Льва Лещенко из реанимации перевели в обычную палату. Якобы 78-летний артист чувствует себя лучше, и даже идет на поправку. Однако врачи оценивают состояние певца как средней тяжести. Пишет Telegram-канал Mash.

Вместе Лещенко в клинике находится его супруга. Информация о состоянии ее здоровья пока что отсутствует.

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Накануне с подозрением на коронавирус был госпитализирован музыкант Тилль Линдеманн. Однако позже представители артиста сообщили, что его тест на COVID-19 оказался отрицательным.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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