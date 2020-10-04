Заразившаяся коронавирусом Алена Шоптенко рассказала о своем самочувствии

О болезни танцовщицы стало известно в конце сентября

Неделю назад стало известно, что Алена Шоптенко и ее партнер по "Танцях з зірками" Олег Винник заразились коронавирусом. Позже COVID-19 выявили у мужа танцовщицы Алексея Иванова. О своих симптомах Шоптенко рассказала подписчикам в Instagram.

По словам хореографа, она часто болела ОРВИ и гриппом, так как у нее слабый иммунитет. Однако "ковид" оказался для Алены слишком сильным.

Алена Шоптенко Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Я заболела ковидом и, признаюсь, это ни с чем не сравнимо. Я не буду рассказывать про сильный кашель и неимоверную слабость, хочу про отсутствие обоняния и вкуса. Это уж точно совсем новый экспириенс в моей жизни", – написала в посте Шоптенко.

Елена рассказала, что сперва она не хотела осознавать, что лично столкнулась с коронавирусной инфекцией и что ей сложно не чувствовать еду на вкус.

Звезда на сообщила, появятся ли они с Олегом Винников в шестом эфире "Танців з зірками", хотя поклонники очень хотят скорее увидеть пару на паркете.

Кто из знаменитостей заразился коронавирусом, смотрите в сюжете:

Напомним, ранее о своих симптомах рассказал Олег Винник.

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