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Заразившегося коронавирусом Элджея увезли на "скорой"

Сегодня, 11:01

Артист выложил видео из машины скорой помощи

Известного российского рэпера Элджея, который вместе со своей женой Настей Ивлеевой заразился коронавирусом, госпитализировали. Исполнитель опубликовал в Instastories видео из неотложки, однако не объяснил, куда и зачем его везут.

На кадрах можно увидеть как Элджея везут в карете "скорой помощи" под звуки сирены. Артист заснял только свои ноги и оставил ролик без комментариев.

Скриншот instagram.com/sayonaraboy/

Поклонники решили, что певца госпитализировали в связи с осложнениями из-за коронавируса, но сам Элджей пока не комментирует свою болезнь.

Что касается Насти Ивлеевой, то на своей странице в Instagram она рассказала, как чувствует себя нормально. Она находится дома на самоизоляции, принимает лекарства и проводит время за чтением.

"В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали. Мы находимся под наблюдением врачей 24/7", – отметили Ивлеева.

Кто из звезд объявил войну коронавирусу, смотрите в сюжете:

Напомним, что 26 июля Элджей и его жена Настя Ивлеева объявили в социальной сети, что заразились COVID-19. Вместе с ними заразились и их родители.

"Мы сдали тест, выяснилось что у половины семьи есть ковид, у половины нет. Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал "корону" уже у всей семьи", – рассказала звезда "Орла и Решки".

А недавно ведущая и блогерка Настя Ивлеева похвасталась покупкой Lamborghini.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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