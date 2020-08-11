Заразившуюся коронавурусом Риту Дакоту срочно госпитализировали
Положительный результат на COVID-19 исполнительнице подтвердили с третьего раза
Известную российскую певицу Риту Дакоту, которая заразилась коронавирусом, госпитализировали. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram-аккаунте в понедельник, 10 августа.
В социальной сети Дакота разместила селфи, сделанное, очевидно, в карете "скорой".
"Приехала бригада, которая, как я поняла, приезжает через десять дней после первого положительного теста на COVID-19, обследовали меня, сказали, что очень мало кислорода в крови", – написала Рита, добавив, что медики приняли решение срочно отвезти ее в больницу.
Положительный результат на COVID-19 у Риты Дакоты подтвердился с третьего раза.
"Ни кровь, ни КТ не показали короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома", – рассказывала она ранее подписчикам.
Певица писала, что чувствует себя нормально, однако у нее пропало обоняние и появилась ломота в теле. У остальных членов семьи Риты, к счастью, не подтвердили наличие вируса.
Звезды объявили войну коронавирусу – смотрите видео:
Недавно известная американская актриса Алисса Милано из "Зачарованных" показала жуткие последствия коронавируса.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное