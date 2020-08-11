Заразившуюся коронавурусом Риту Дакоту срочно госпитализировали

Положительный результат на COVID-19 исполнительнице подтвердили с третьего раза

Известную российскую певицу Риту Дакоту, которая заразилась коронавирусом, госпитализировали. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram-аккаунте в понедельник, 10 августа.

В социальной сети Дакота разместила селфи, сделанное, очевидно, в карете "скорой".

"Приехала бригада, которая, как я поняла, приезжает через десять дней после первого положительного теста на COVID-19, обследовали меня, сказали, что очень мало кислорода в крови", – написала Рита, добавив, что медики приняли решение срочно отвезти ее в больницу.

Певица Рита Дакота Фото: nstagram.com/ritadakota

Положительный результат на COVID-19 у Риты Дакоты подтвердился с третьего раза.

"Ни кровь, ни КТ не показали короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома", – рассказывала она ранее подписчикам.

Певица писала, что чувствует себя нормально, однако у нее пропало обоняние и появилась ломота в теле. У остальных членов семьи Риты, к счастью, не подтвердили наличие вируса.

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