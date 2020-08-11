Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Заразившуюся коронавурусом Риту Дакоту срочно госпитализировали

Сегодня, 15:42

Положительный результат на COVID-19 исполнительнице подтвердили с третьего раза

Известную российскую певицу Риту Дакоту, которая заразилась коронавирусом, госпитализировали. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram-аккаунте в понедельник, 10 августа.

В социальной сети Дакота разместила селфи, сделанное, очевидно, в карете "скорой".

"Приехала бригада, которая, как я поняла, приезжает через десять дней после первого положительного теста на COVID-19, обследовали меня, сказали, что очень мало кислорода в крови", – написала Рита, добавив, что медики приняли решение срочно отвезти ее в больницу.

Певица Рита Дакота
Певица Рита Дакота
Фото: nstagram.com/ritadakota

Положительный результат на COVID-19 у Риты Дакоты подтвердился с третьего раза.

"Ни кровь, ни КТ не показали короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома", – рассказывала она ранее подписчикам.

Певица писала, что чувствует себя нормально, однако у нее пропало обоняние и появилась ломота в теле. У остальных членов семьи Риты, к счастью, не подтвердили наличие вируса.

Звезды объявили войну коронавирусу – смотрите видео:

Недавно известная американская актриса Алисса Милано из "Зачарованных" показала жуткие последствия коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Александр Пикалов из "Квартала 95" переболел коронавирусом и рассказал о симптомах Заразившегося коронавирусом Элджея увезли на "скорой" Звезда сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон переболел коронавирусом: видео
певица коронавирус рита дакота
Реклама

Новости партнеров

Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Как сегодня выглядят дети Миронова, Никулина, Высоцкого
Как сегодня выглядят дети Миронова, Никулина, Высоцкого
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже

Популярные статьи

Сегодня, 16:01Психология

Как влюбить в себя парня: пять безотказных способов

Сегодня, 15:50Events

Когда три Спаса в 2020 году: точные даты летних праздников

Сегодня, 14:35Food

Как приготовить маковую начинку для пирогов, блинов и рулетов

Сегодня, 11:51Fun

Длиной 122 метра: таинственный корабль нашли у берегов Антарктиды (фото, видео)

Сегодня, 11:20Food

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Сегодня, 10:32Шоу-бизнес

Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова показала фото с девичника

Сегодня, 10:31Fun

Пес помог котенку перейти через дорогу и попал на видео

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Дочь Оззи Осборна стала неузнаваемой после похудения на 39 кг: фото до и после

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

Внучки Елизаветы II показали себя без макияжа: редкое фото

Вчера, 13:07Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 11:30Food

Маковый Спас-2020: что святят на Маковея

Вчера, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 10 августа: Весам нужно быть доброжелательными, а Скорпионы почувствуют себя супергероями

9 августаШоу-бизнес

"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына

9 августаFun

9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

8 августаTravel

Отпуск в Египте после карантина: как теперь выглядит отдых по системе all inclusive

Новости партнеров

Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Невестка Пугачевой порадовала поклонников откровенными кадрами
Невестка Пугачевой порадовала поклонников откровенными кадрами
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Корейская Кардашьян сняла белье и показала настоящий размер
Корейская Кардашьян сняла белье и показала настоящий размер
Джоли раскрыла грустную тайну о имени дочери, которая меняет пол
Джоли раскрыла грустную тайну о имени дочери, которая меняет пол
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Помолодевшая Ани Лорак свела с ума видом в образе сладкой кошечки
Помолодевшая Ани Лорак свела с ума видом в образе сладкой кошечки
Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото
Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять