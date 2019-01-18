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Заставили пройти тест на алкоголь: появились подробности ДТП с принцем Филиппом

В машине, с которой столкнулся герцог Эдинбургский, находился 10-месячный малыш

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03
Принц Филипп Фото: Getty
Принц Филипп
Фото: Getty

Вчера, 17 января, недалеко от поместья Сандрингем, 97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипп попал в серьезное ДТП. Появились новые подробности инцидента, случившегося по вине принца.

Если раньше сообщалось, что герцог Эдинбургский не пострадал, а лишь отделался испугом, то сейчас в прессе появилась новая информация от очевидцев. Один из них утверждает, что у него "на руках была кровь принца". Более того, когда герцога Эдинбургского пытались вытащить из повалившейся на бок машины, он кричал и постоянно повторял "Мои ноги, куда деть ноги".

Свидетель по имени Рой Ворн поделился впечатлениями с места аварии: "Это было ужасающе. Я посмотрел на свои руки и понял, что на них кровь принца".

Принц Филипп попал в ДТП Фото: скриншот Twitter

Напомним, автомобиль принца Филиппа столкнулся с другим авто Kia, в котором были две женщины, которых позже госпитализировали. По новым данным, в машине также находился 10-месячный ребенок. Малыш не пострадал.

Как сообщает The Sun, полицейским пришлось попросить принца Филиппа пройти тест на алкоголь. Кроме этого сообщается, что причиной аварии принц Филипп считает то, что "его заслепило солнце".

Напомним, герцогу Эдинбургскому Филиппу успешно провели операцию на бедре в апреле прошлого года.

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Источник: Сегодня
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