Застрелила полиция: погибла актриса из сериала "Скорая помощь"

Актриса страдала от психических расстройств

Ванесса Маркес. Фото: Getty

Актриса, наиболее известная своей ролью медсестры в американском сериале "Скорая помощь" Ванесса Маркес, была застрелена полицией Южной Пасадены (город в округе Лос-Анджелеса). Инцидент, о котором стало известно только сейчас, произошел в четверг, 30 августа.

В дом актрисы полиция была вызвана ее арендодателем, чтобы проверить ее состояние. Офицеры полиции прибыли в дом Маркес около полуночи. Они обнаружили, что Ванесса была неподвижной из-за начавшихся судорог, после чего вызвали "скорую" и врача-психиатра для того, чтобы привести актрису в чувства. Примерно через полтора часа Маркес, вооружившись пистолетом начала целиться в полицейских, спровоцировав их открыть огонь. Актриса погибла на месте. Эти данные официально подтвердил лейтенант полиции Джо Мендоса, передает издание Variety.

Мендоса также рассказал журналистам, что Маркес страдала от "психического расстройства" и была "недееспособна".

Напомним, актриса из сериала "Район Мерлоуз" была арестована после нападения на родителей и попытки самоубийства. Позже выяснилось, что Хизер – психически нездорова.