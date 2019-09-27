Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Завещание и скандал с фото: последние новости об Анастасии Заворотнюк

Артистка по-прежнему находится в больнице

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк пребывает в больнице. И это единственная достоверная информация о состоянии звезды. На прошлой неделе старшая дочь актрисы Анна была замечена возле клиники, когда навещала мать.

К Анастасии Заворотнюк приставили охрану. Детали в сюжете:

Кроме того, недавно в сети появилась информация о том, что дочери Анастасии Заворотнюк предлагают 230 тысяч долларов за информацию о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня". Эту новость 23-летняя Анна опровергла, впервые нарушив молчание, ведь семья Заворотнюк не комментирует ситуацию.

Девушка также отметила, что многие новости о состоянии ее матери не соответствуют действительности. Однако из ее заявления становится очевидно, что Анастасия действительно в тяжелом состоянии. Анна поблагодарила тех, кто искренне желает их семье добра.

Остальная информация о состоянии Анастасии Заворотнюк официально не подтверждена. Так или иначе, стало известно, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. К такому выводу пришли врачи после трехнедельного наблюдения актрисы.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Кроме того, выяснилось, что Анастасию Заворотнюк не только охраняют секьюрити, актриса лежит в палате на подземном этаже частной клиники, где находится Центр лучевой диагностики. Сотрудница медучреждения, в котором находится звезда, сообщила, что медперсонал узнает новости о состоянии Анастасии Заворотнюк из прессы.

Также, по информации СМИ, в палату к Анастасии Заворотнюк уже приходил нотариус, чтобы оставить завещание. Эта новость быстро распространилась в сети, и поклонники решили, что актриса в критичном состоянии. Масла в огонь добавило появившееся сообщение о том, что в больницу к Анастасии Заворотнюк привезли ее 11-месячную дочь Милу.

Актриса вместе со своей дочкой Милой и супругом Петром
Актриса вместе со своей дочкой Милой и супругом Петром
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

А теперь стало известно, что одна из экс-сотрудниц клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, уверяет, что у нее есть фотографии и видео, где запечатлена звезда, которые она сделала в период с 15 по 25 сентября. Более того, женщина готова предоставить фото прессе за вознаграждение, однако пока этого не произошло.

Отметим, что информация о болезни Анастасии Заворотнюк, распространяемая в СМИ, основана на инсайдерских данных. Официальных комментариев о болезни и лечении семья Заворотнюк не дает.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак ТОП-5 звездных красавиц, которые умерли от рака «Она умирает»: появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк
рак Анастасия Заворотнюк моя прекрасная няня
Реклама

Новости партнеров

Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Как привлечь благополучие в дом: 7 шагов
Как привлечь благополучие в дом: 7 шагов
5 правил установки дивана в гостиной
5 правил установки дивана в гостиной
4 полезные свойства острых приправ
4 полезные свойства острых приправ

Популярные статьи

Сегодня, 14:11Шоу-бизнес

Как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк: экс-сотрудница клиники продает фото

Сегодня, 13:43Fun

27 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 09:17Fun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

Сегодня, 07:24Events

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Сегодня, 06:59Fun

В сеть "слили" жуткое видео изнутри взорвавшейся Чернобыльской АЭС

Вчера, 15:20Fun

Женщина похудела на 14 кг, отказавшись всего лишь от одного продукта: фото

Вчера, 15:01Стиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва образов первых леди

Вчера, 14:08Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фигуру в бикини

Вчера, 11:48Travel

Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли "проклятые" саркофаги

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

К больной Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь – СМИ

Вчера, 08:22Fun

Илон Маск по-русски дал отпор россиянам: "Язык хорошо подвешен"

25 сентябряШоу-бизнес

Ольга Сумская об изменах мужа: "Это испытание"

25 сентябряШоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

25 сентябряШоу-бизнес

Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк

24 сентябряПсихология

Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин

24 сентябряШоу-бизнес

"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

Новости партнеров

Заворотнюк не была в коме: неожиданная правда о болезни актрисы
Заворотнюк не была в коме: неожиданная правда о болезни актрисы
"Не ешьте на ночь помидоры": врач подтверждает правоту Бендера
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Маленькая квартира 35 кв.м: все, что необходимо для жизни
Маленькая квартира 35 кв.м: все, что необходимо для жизни
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Самые красивые городские аллеи мира: топ-15. Фото
Самые красивые городские аллеи мира: топ-15. Фото