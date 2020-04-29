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"Зависть и злорадство": доктор Комаровский поддержал Тодоренко и посоветовал не оправдываться

Украинский врач выступил против травли ведущей

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:26

Пока ажиотаж в сети вокруг скандала с певицей и телеведущей Региной Тодоренко набирает обороты. Отметим, что Регина во время онлайн-интервью на YouTube-канале PeopleTalk.TV затронула тему звездных разводов, а также насилия в семье. В разговоре с журналистом, артистка вдруг заявила, что женщины, ставшие жертвами насилия, должны задаться вопросом: "А что они сделали, чтобы муж их не бил?". После этого на звезду обрушился шквал осуждений, но нашлись и те знаменитые личности, которые встали на сторону телеведущей.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

После публичной поддержки со стороны Ксении Собчак, слова поддержки выразил известный украинский врач – Евгений Комаровский. Доктор попросту не выдержал травли в сторону Тодоренко и в своем Telegram-канале опубликовал огромный пост на тему хейта в Сети. По его словам, Евгений не понаслышке знает, что такое общественная травля.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

"Я очень-очень хорошо знаю, что это такое – интернет-травля. Знаю на собственном опыте, хотя не могу назвать этот опыт горьким. Я взрослый мужик, идиотов и мерзавцев видел немало, выстроил систему защиты от умственно отсталых долбодятлов и мгновенно отличаю проплаченных ботов от обыкновенных дураков... Еще раз обращаю внимание: периодическая сетевая травля – часть моей жизни, я очень хорошо понимаю ее природу, я могу лекции читать о том, кто в этом виноват и что надо делать. С учетом вышеизложенного, конечно же не могу не высказаться по поводу травли Регины Тодоренко", – написал Комаровский.

Все подробности о скандале вокруг Регины Тодоренко смотрите в сюжете:

Также Комаровский посоветовал Регине не оправдываться за свои слова, ведь адекватных людей намного больше, которые понимают, что именно она пыталась донести. Также Евгений добавил, что лично знает певицу только с самой светлой и лучшей стороны. Не обошел стороной Комаровский и компании, которые разорвали с Региной рекламные контракты. Он считает, что такие бренды готовы влиться в толпу, дабы не потерять доходы.

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"Регина – легкий, светлый, добрый человек. Трудолюбие, оптимизм, талант, удача – результат. Результат – предмет зависти и злорадства. Уникальность многих интервью нередко состоит в том, что задаются вопросы, на которые сплошь и рядом не может быть однозначного ответа – проблема должна рассматриваться с разных сторон, может иметь разные варианты решения... Тодоренко не сказала ничего криминального. От слова вообще. Регина! Прекрати истерить и оправдываться. Регина! Во всех своих проектах можешь на меня рассчитывать. Обещаю интервью о способах борьбы с "сетевыми экспертами". Держись, девочка. Хороших людей много, это правда, но сейчас ты можешь в этом усомниться", – заявил доктор Комаровский.

Напомним, что Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года" по версии журнала Glamour. По словам редакции российского глянца, слова ведущей противоречат ценностям и принципам издания.

Также супруг ведущей резко ответил пользователям Instagram, а его комментарии вызвали еще большую бурю негодования в Сети.

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