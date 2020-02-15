Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Заворотнюк могут спасти? В Беларуси врачи успешно испытали лекарство от рака

У актрисы есть все шансы на выздоровление

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:37
Анастасия Заворотнюк больна раком
Анастасия Заворотнюк больна раком
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Больную раком Анастасию Заворотнюк, которую выписали из клиники, могут вылечить. По крайней мере, так считают росСМИ, которые сообщают, что белорусские ученые нашли средство от самой агрессивной формы рака головного мозга. Напомним, что уже несколько месяцев, звезда "Моей прекрасной няни" находится вне поля зрения общественности, а ее близкие не комментируют слухи о состоянии здоровья артистки.

Подробнее о болезни Анастасии Заворотнюк смотрите в сюжете:

Так, белорусские эксперты создали новый метод лечения глиобластомы, пишет ресурс "Мир 24". Специалисты сконструировали микроскоп, который позволяет обнаружить опухоль на ранней стадии, а также провести операцию по ее удалению.

"Мы получили полгода назад этот микроскоп, при многократном увеличении можем удалять глиомы", – говорят медики.

Глиобластома — это самая коварная и агрессивная злокачественная опухоль головного мозга, которую не всегда могут обнаружить даже с помощью самых современных методов.

Сообщается также, что ученые испытали первую в мире гидрогелевую терапевтическую систему, которая борется с опухолью локально, растворяя раковые клетки, предотвращая возвращение болезни. Благодаря этому,врачи смогли продлить жизнь около 50 пациентов до двух лет.

Ранее в сети разгорелся скандал из-за Анастасии Заворотнюк, которую якобы заметили на отдыхе в Таиланде. Тогда СМИ распространили фото, на которых актриса "засветилась" со своим супругом Петром Чернышевым.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Больная раком Алла Мазур предупредила о мошенниках в Сети «Господи! Дай тебе силы»: тренер по фигурному катанию обратилась к супругу Анастасии Заворотнюк Шеннен Доэрти после признания о раке опубликовала трогательное послание
рак Анастасия Заворотнюк Моя прекрасная няня
Реклама

Новости партнеров

Как вкусно приготовить дешевую рыбу
Как вкусно приготовить дешевую рыбу
Торт «Турецкая кофейня»: пошаговый рецепт с фото
Торт «Турецкая кофейня»: пошаговый рецепт с фото
Любовь Толкалина впервые показала нового возлюбленного
Любовь Толкалина впервые показала нового возлюбленного
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь

Популярные статьи

Сегодня, 10:47Fun

Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 09:33Fun

Сретение Господне 2020: поздравления в открытках, картинках и коротких стихах

Сегодня, 08:58Fun

Сретение 2020: что ни в коем случае нельзя делать 15 февраля

Вчера, 13:10Fun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

Вчера, 12:03Events

Поздравления с Днем святого Валентина: яркие открытки, проза и стихи

Вчера, 11:05Техно

Разрушен главный миф об Apple macOS: результаты потрясли экспертов

Вчера, 09:32Шоу-бизнес

Ко Дню святого Валентина: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

13 февраляШоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас подтвердили рождение третьего ребенка: милейшие фото

13 февраляСтиль

Естественность и экстрим: модные цвета волос сезона весна-лето 2020

13 февраляFun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

13 февраляFun

13 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

13 февраляШоу-бизнес

В семье Сергея и Снежаны Бабкиных случилось несчастье

13 февраляFun

14 февраля: какой праздник и самые важные приметы дня

13 февраляШоу-бизнес

"Матери больно на это смотреть": дочь Любови Успенской удивила новым поступком

13 февраляТехно

Срочно избавьтесь: найдены 17 опасных приложений для Android

12 февраляПсихология

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака: кого ждет тяжелый день

Новости партнеров

Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Андрей Данилко наконец-то показал свою невесту
Андрей Данилко наконец-то показал свою невесту
Мама Наташи Королевой поразила видом в мини-юбке
Мама Наташи Королевой поразила видом в мини-юбке
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Чесночные булочки в духовке из дрожжевого теста
Чесночные булочки в духовке из дрожжевого теста
Наряд Ратаковски на
Наряд Ратаковски на "Оскаре" раскритиковали в сети
Як змінилися актори серіалу «Бідна Настя»
Як змінилися актори серіалу «Бідна Настя»
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?