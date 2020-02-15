Заворотнюк могут спасти? В Беларуси врачи успешно испытали лекарство от рака

У актрисы есть все шансы на выздоровление

Анастасия Заворотнюк больна раком Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Больную раком Анастасию Заворотнюк, которую выписали из клиники, могут вылечить. По крайней мере, так считают росСМИ, которые сообщают, что белорусские ученые нашли средство от самой агрессивной формы рака головного мозга. Напомним, что уже несколько месяцев, звезда "Моей прекрасной няни" находится вне поля зрения общественности, а ее близкие не комментируют слухи о состоянии здоровья артистки.

Подробнее о болезни Анастасии Заворотнюк смотрите в сюжете:

Так, белорусские эксперты создали новый метод лечения глиобластомы, пишет ресурс "Мир 24". Специалисты сконструировали микроскоп, который позволяет обнаружить опухоль на ранней стадии, а также провести операцию по ее удалению.

"Мы получили полгода назад этот микроскоп, при многократном увеличении можем удалять глиомы", – говорят медики.

Глиобластома — это самая коварная и агрессивная злокачественная опухоль головного мозга, которую не всегда могут обнаружить даже с помощью самых современных методов.

Сообщается также, что ученые испытали первую в мире гидрогелевую терапевтическую систему, которая борется с опухолью локально, растворяя раковые клетки, предотвращая возвращение болезни. Благодаря этому,врачи смогли продлить жизнь около 50 пациентов до двух лет.

Ранее в сети разгорелся скандал из-за Анастасии Заворотнюк, которую якобы заметили на отдыхе в Таиланде. Тогда СМИ распространили фото, на которых актриса "засветилась" со своим супругом Петром Чернышевым.

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