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Заворотнюк вспомнила о детстве и показала архивное фото

Дочь больной раком актрисы разоткровенничалась с фанатами

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:00
Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочка болеющей раком актрисы Анастасии Заворотнюк в последнее время разоткровенничалась со своими подписчиками в Instagram. Анна даже прокомментировала состояние своей звездной матери и заявила, что "Няня Вика" идет на поправку. На данный момент девушка находится в Италии и молится за здоровье матери.

Ко всему, Анна на своей странице в Instagram поделилась архивным детским фото и вспомнила о своем детстве. Дочь Анастасии Заворотнюк не прочь бы снова оказаться в том возрасте, "чтобы встретиться с собой малышом, полной радости, вопросов и наивности".

Анна Заворотнюк в детстве
Анна Заворотнюк в детстве
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

"Каждый день своей жизни я учусь быть лучше, чем вчера. Не могу солгать и сказать, что это всегда получается. Но я знаю одно, для этого мне дана вся моя жизнь. Каждый день стараюсь узнавать что-то новое, исследовать наш удивительный мир и подавлять в себе негативные мысли и конечно меняюсь. Много раз размышляла о том, насколько интересно было бы переместиться во времени, чтобы встретиться с собой малышом, полной радости, вопросов и наивности. Погулять вместе по сосновому лесу, который рос около нашего дома и все свое время я проводила там... Переместиться на несколько лет еще и поговорить с собой подростком, я уверена, что это было бы самое интересное! Обнять бы себя тогда и сказать, что ты прекрасный бутон, который не должен враждовать с этим миром, мир открыт для тебя и он готов показать тебе свои чудеса! К сожалению, я понимаю что это невозможно, но я бы очень хотела чтобы когда нибудь изобрели такую машину времени", – написала Анна Заворотнюк.

Смотрите в сюжете о болезни Анастасии Заворотнюк:

Напомним, что до этого семья актрисы сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк публично не комментировала, где и в каком состоянии находится знаменитость. Тем временем в Беларуси нашли лекарство от рака, которое может спасти звезду.

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