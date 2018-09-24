"Здесь что-то нечисто": реакция соцсетей на уход Маши Ефросининой из "Танцев со звездами"

Многие зрители уверены, что на шоу все давно предрешено

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinin

23 сентября прошел пятый эфир шоу "Танцы со звездами", главной темой которого стал "Год, изменивший жизнь". Неожиданно для всех проект покинула украинская телеведущая Маша Ефросинина.

Сегодня. Lifestyle сделал подборку реакции соцсетей на такой поворот событий. Почти все были очень удивлены результатом голосования, многие до сих пор уверены в том, что шоу "проплачено" и подстроено полностью под одного из участников.

Многие поклонники шоу сравнивали выступления Маши Ефросининой с Анитой Луценко, а также противопоставляли ее Оксане Марченко и другим участницам. Пользователи сети уверены, что некоторые звезды "давно должны были покинуть проект".

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Кроме этого зрители обвинили судей в том, что на этот раз Ефросининой занизили оценки: "Я в шоке! Кстати, а в том, что ушла Маша виноваты судьи, танцевали они классно! Оценки были низкие! До этого уходили слабые! Но Маша... видела ее в финале", – пишет пользователь с ником polynickairina.

Кроме Оксаны Марченко зрители ополчились против Леси Никитюк, которая, по их мнению, танцует намного хуже Ефросининой.

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Также пользователи предложили организаторам шоу отказаться от голосования зрителей, т.к. они голосуют в большей степени за звезду, а не за то, как она танцует:

"Маша и Макс должны быть как минимум в 6-ке! Может шоу нужно сделать честным, и чтобы профессионалы судьи хоть что-то решали! Может пусть судьи выбирают из двух, которые остаются в зоне риска, или голоса зрителей переводить в процентное соотношение. И хотя бы так могли корректировать, оставляя тех, кто лучше танцует. А сейчас, получается, что все решает зритель, который просто голосует за человека, который ему нравится, ну или мужья вытягивают. Нужно оценивать танцы, а не за другие качества! Просьба услышать", – пишет пользователь с ником panki_m.

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"Маша правильно намекнула про честность!но все куплено...и предрешено с самого начала.фу,блин отбили желание смотреть эти танцы.", "Я в шоке. Маша не была моим фаворитом,конечно, но она была одной из лучших, старалась и работала вне себя. Честно, безо всякой политики Марченко хуже двигается в разы,ну её танцы,не её. И не сравнивайте с Комаровым, у него была армия фанатов огромнейшая. Жаль, что деньги решают. Разочарование полное таким итогом", "Гроші правлять балом і я зовсім не здивована, хоча ні десь дуже -дуже глибоко я сподівалась, та марно", – пишут комментаторы на YouTube.

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Напомним, Маша Ефросинина прокомментировала свой уход из шоу.