Земфира заразилась коронавирусом

Певица находится на самоизоляции

Знаменитая российская певица и автор песен Земфира заразилась коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash.

Не уточняется, какие именно симптомы у артистки, однако известно, что она сама обратились к медикам за помощью.

"44-летняя певица самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест на корону. Вчера ей сообщили о положительном результате. Сейчас Земфира на домашнем карантине, лечится по рекомендациям врачей", – передает Mash.

Земфира Фото: instagram.com/zemfiralive

Отметим, что коронавирусом также успели переболеть и многие звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, Алена Шоптенко, Камалия со своей семьей, Никита Ломакин, Владимир Остапчук, Позитив из группы "Время и Стекло", актриса Анна Саливанчук и многие другие.

Ранее мы сообщали, что лидер группы ТНМК Олег Михайлюта заразился COVID-19. Мы также писали, что российский актер Гоша Куценко повторно заболел коронавирусом. Ранее актер признался, что сдавал анализы на антитела, и оказалось, что он переболел COVID-19 еще в декабре 2019 года, до начала официального карантина.

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