Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Земфира заразилась коронавирусом

Сегодня, 10:32

Певица находится на самоизоляции

Знаменитая российская певица и автор песен Земфира заразилась коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash.

Не уточняется, какие именно симптомы у артистки, однако известно, что она сама обратились к медикам за помощью.

"44-летняя певица самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест на корону. Вчера ей сообщили о положительном результате. Сейчас Земфира на домашнем карантине, лечится по рекомендациям врачей", – передает Mash.

Земфира
Земфира
Фото: instagram.com/zemfiralive

Отметим, что коронавирусом также успели переболеть и многие звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, Алена Шоптенко, Камалия со своей семьей, Никита Ломакин, Владимир Остапчук, Позитив из группы "Время и Стекло", актриса Анна Саливанчук и многие другие.

Ранее мы сообщали, что лидер группы ТНМК Олег Михайлюта заразился COVID-19. Мы также писали, что российский актер Гоша Куценко повторно заболел коронавирусом. Ранее актер признался, что сдавал анализы на антитела, и оказалось, что он переболел COVID-19 еще в декабре 2019 года, до начала официального карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Земфира коронавирус
Реклама

Новости партнеров

Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні

Популярные статьи

Вчера, 13:42Шоу-бизнес

Совсем не инстадива: как выглядит Кэти Перри спустя два месяца после родов (фото)

Вчера, 10:57Fun

Мигает разноцветными огнями. На МКС заметили приближающийся к Земле странный объект (видео)

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

Надежда Мейхер и Екатерина Кухар поскандалили из-за "ротовой мимики"

Вчера, 09:00Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 26 октября: Девам нужно продумать образ на день, а Весам – перестать зацикливаться

25 октябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в девятом эфире

25 октябряШоу-бизнес

Внучка Софии Ротару показала своего нового бойфренда (фото)

25 октябряШоу-бизнес

"Я забрал ее из Австралии": ведущий "Орла и решки" рассказал о романе с украинской моделью

25 октябряСтиль

Желтый свитер и широкие брюки: стильный образ Елены Зеленской на выборах

25 октябряШоу-бизнес

Кристина Горняк показала, как встречала у себя дома детей Остапчука (фото)

25 октябряСтиль

Кейт Миддлтон дважды за месяц нарушила модный королевский протокол

25 октябряEvents

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

25 октябряEvents

Переход на зимнее время-2020: сегодня украинцы перевели стрелки на 1 час назад

25 октябряFun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что за праздник и что подарить

24 октябряFun

Шкиряка затроллили за селфи в обтягивающих лосинах. Он защищался как мог (фото)

24 октябряШоу-бизнес

Макгрегор, Дракула и заботливый отец: мы оценили участников "Холостячки" от 1 до 10

Новости партнеров

Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Соблазнительная сестра Лободы в золотом платье затмила певицу
Соблазнительная сестра Лободы в золотом платье затмила певицу
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Такого вкусного соуса ни в каком магазине не купишь: рецепт
Такого вкусного соуса ни в каком магазине не купишь: рецепт
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме
Внешность Заворотнюк изменилась до неузнаваемости
Внешность Заворотнюк изменилась до неузнаваемости
Подросшие двойняшки Пугачевой и Галкина сразили внешностью
Подросшие двойняшки Пугачевой и Галкина сразили внешностью

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять