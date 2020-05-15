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Жанна Бадоева о жизни в Украине: "У меня появилось чувство небезопасности"

Экс-ведущая "Орел и решка" призналась, скучает ли по Киеву

Инна Петрова
Сегодня, 15:27

Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Жанна Бадоева, которая сейчас проживает в Италии, призналась, скучает ли она по Украине и как по ее мнению, изменилась жизнь в Киеве за последние годы.

Напомним, ранее мы писали, что Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства и объяснила, почему.

Телеведущая Жанна Бадоева
Телеведущая Жанна Бадоева
Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Известная телеведущая, звезда "Орла и решки", экс-супруга клипмейкера Алана Бадоева – Жанна Бадоева стала гостьей нового выпуска СЛАВА+. В интервью она рассказала, скучает ли по Украине, а также призналась, какие чувства у нее вызывает Киев.

По словам Жанны, сейчас, когда добраться до Украины из Италии можно за пару часов, ей не приходится скучать. "Сейчас такое время, что ты не чувствуешь себя оторвышем. Ко мне все приезжают, я куда-то езжу. И я часто бываю в Киеве, когда у меня какие-то дела", – говорит Жанна.

Столицу Украины Бадоева называет местом становления ее карьеры, где она начала развиваться и осваивать свою профессию.

В то же время, Жанна отмечает, что современная Украина, по ее мнению, не развивается. "Я очень хорошо помню Киев до всех этих жутких событий. Это было очень процветающее место, я его так любила. А сейчас каждый раз, когда я приезжаю, я вижу какие-то странные изменения, которые очень тоскливые", – говорит она.

Ведущая добавила, что у нее появилось чувство небезопасности, по отношению к Киеву, которое она ранее не испытывала.

Смотрите в сюжете о самых неожиданных звездных разводах:

Напомним, что Жанна Бадоева в 2014 году вышла замуж за львовского бизнесмена Василия Мельчинина, который уже много лет проживает в итальянской Венеции и ведет там бизнес.

Ранее продюсер "Орла и решки" Нателла Крапивина резко высказалась о Жанне Бадоевой, обвинив ее во лжи.

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