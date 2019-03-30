Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства
Экс-ведущая "Орла и решки" поразила заявлением
Известная телеведущая Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства в пользу итальянского.
Как Жанна сама рассказала в программе "А поговорить?", ей пришлось сменить паспорт после того, как она вышла замуж за львовского бизнесмена Василия Мельчинина, который уже много лет проживает в итальянской Венеции и ведет там бизнес.
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"Я уехала из Киева ... Уже шесть лет... Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира", - рассказала Жанна Бадоева.
Экс-ведущая "Орла и решки" добавила, что в первые месяцы проживания в Италии сложно было привыкнуть к сортировке мусора, за отсутствие которого штрафуют. Кроме этого, Жанна Бадоева долго принимала все правила жизни европейцев, в частности, питания. В Италии она проживает с 2015 года.
Напомним, ранее Жанна Бадоева на своей странице в Instagram решила порадовать поклонников архивным фото. Так, Бадоева разместила снимок, на котором она позирует вместе со своей подругой на фоне моря. На снимке Жанне, предположительно, 12 лет.
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