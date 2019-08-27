Жаркое лето: Виктория и Дэвид Бекхэм отдыхали с Элтоном Джоном на яхте
Звездные супруги отдыхали вместе со своими детьми
Звездные супруги Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми, которые совсем недавно отдыхали в Майями, отправились в новое путешествие. На этот раз Бекхэмы побывали на яхте вместе с Элтоном Джоном и его супругом Дэвидом Фернишем. Звезды отправились по югу Франции.
Смотрите видео о том, как Виктория Бекхэм заплатила бешеные деньги за осуществление своей мечты:
"Великолепный день с друзьями…"- подписал один из снимков Дэвид.
Снимки с яхты в своем аккаунте опубликовала и супруга Дэвида – Виктория.
Кстати, дети Бекхэма и Элтона Джона отлично поладили. Звездный футболист также упомянул, что с Элтоном Джоном они знакомы 24 года, и смеются, как будто это первый день.
Напомним, 4 марта старшему сыну Виктории и Дэвида Бекхэм – Бруклину исполнилось 20 лет. Звездные родители забавно поздравили Бруклина с днем рождения.
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