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Жаркое лето: Виктория и Дэвид Бекхэм отдыхали с Элтоном Джоном на яхте

Звездные супруги отдыхали вместе со своими детьми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:06
Семьях Бекхэмов с Элтоном Джоном
Семьях Бекхэмов с Элтоном Джоном
Фото: instagram.com/davidbeckham

Звездные супруги Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми, которые совсем недавно отдыхали в Майями, отправились в новое путешествие. На этот раз Бекхэмы побывали на яхте вместе с Элтоном Джоном и его супругом Дэвидом Фернишем. Звезды отправились по югу Франции.

Смотрите видео о том, как Виктория Бекхэм заплатила бешеные деньги за осуществление своей мечты:

"Великолепный день с друзьями…"- подписал один из снимков Дэвид.

Дэвид Бекхэм и Элтон Джон
Дэвид Бекхэм и Элтон Джон
Фото: instagram.com/davidbeckham

Снимки с яхты в своем аккаунте опубликовала и супруга Дэвида – Виктория.

Виктория Бекхэм и Элтон Джон
Виктория Бекхэм и Элтон Джон
Фото: instagram.com/victoriabeckham

Кстати, дети Бекхэма и Элтона Джона отлично поладили. Звездный футболист также упомянул, что с Элтоном Джоном они знакомы 24 года, и смеются, как будто это первый день.

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Напомним, 4 марта старшему сыну Виктории и Дэвида Бекхэм – Бруклину исполнилось 20 лет. Звездные родители забавно поздравили Бруклина с днем рождения.

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