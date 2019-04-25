Жена Алека Болдуина опубликовала семейное фото после выкидыша

Хилария Болдуин потеряла ребенка и показала, как выглядит после трагедии

Алек и Хилария Болдуин Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Не так давно в семье Алека и Хиларии Болдуин произошло несчастье – супруги потеряли ребенка. 35-летняя Хилария сообщила о выкидыше на своей странице в Instagram. Девушка призналась, что смогла пережить случившееся благодаря своей семье, которая была рядом и всячески ее поддерживала.

А на днях Хилария Болдуин показала, как выглядит после выкидыша. Девушка опубликовала милое фото с мужем и четырьмя детьми: 5-летней Кармен, трехлетним Рафаэлем, двухлетним Леонардо и Ромео, которому всего 11 месяцев. На снимке семейство позирует с ушками кроля – символа Пасхи.

Алек и Хилария Болдуин с детьми Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Под фото подписчики Хиларии оставляют семейству позитивные комментарии: "Как это мило", "Как приятно видеть вашу классную семью", "Хилария, вы принцесса!", – пишут поклонники.

Ранее мы писали, что Алек Болдуин поделился фото с покойным отцом и написал трогательный пост в годовщину его смерти.

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