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Жена Алека Болдуина показала фигуру после родов, а ее обвинили в фотошопе

Хилария и Алек в четвертый раз стали родителями в конце мая этого года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Алек и Хилария Болдуин. Фото: Getty
Алек и Хилария Болдуин. Фото: Getty

34-летняя супруга знаменитого голливудского актера Алека Болдуина Хилария показала свою фигуру спустя пару месяцев после родов. С Алеком они стали родителями в четвертый раз. У них родился мальчик.

Однако, не все восхитились ее физической форомой. Многие пользователи Instagram отметили, что ее фигура – не результат упорных тренировок после родов, а фотошоп.

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Хилария Болдуин
Фото: instagram.com/hilariabaldwin/

Чтобы доказать всем критикам то, что она не использовала ретушь, Хилария опубликовала видео и доказала, что на фото нет ни грамма фотошопа. "Смешно утверждать, что я использовала ретушь. Я даже не умею этого делать. Если вы знакомы со мной, то хорошо знаете, что я против такого и только за натуральную красоту", – подписала видео Болдуин.

Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

"10 недель назад я опубликовала фото после родов. Я делаю это, чтобы вдохновлять всех заниматься своим телом. Если вас это заинтересовало, замечательно! Если нет, просто пролистните дальше!", – подписала фото Болдуин.

Отметим, что Алек и инструктор по йоге Хилария поженились в 2012 году и воспитывают троих детей: 4-летнюю Кармен, 2-летнего  Рафаэля Томас Болдуин  и полуторагодовалого Леонардо.

Ранее Хилария и Алек показали первое фото их четвертого ребенка. 

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Источник: "Сегодня"
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