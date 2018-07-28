Жена Алека Болдуина показала фигуру после родов, а ее обвинили в фотошопе

Хилария и Алек в четвертый раз стали родителями в конце мая этого года

Алек и Хилария Болдуин. Фото: Getty

34-летняя супруга знаменитого голливудского актера Алека Болдуина Хилария показала свою фигуру спустя пару месяцев после родов. С Алеком они стали родителями в четвертый раз. У них родился мальчик.

Однако, не все восхитились ее физической форомой. Многие пользователи Instagram отметили, что ее фигура – не результат упорных тренировок после родов, а фотошоп.

Хилария Болдуин Фото: instagram.com/hilariabaldwin/

Чтобы доказать всем критикам то, что она не использовала ретушь, Хилария опубликовала видео и доказала, что на фото нет ни грамма фотошопа. "Смешно утверждать, что я использовала ретушь. Я даже не умею этого делать. Если вы знакомы со мной, то хорошо знаете, что я против такого и только за натуральную красоту", – подписала видео Болдуин.

Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 27 Июл 2018 в 9:06 PDT

"10 недель назад я опубликовала фото после родов. Я делаю это, чтобы вдохновлять всех заниматься своим телом. Если вас это заинтересовало, замечательно! Если нет, просто пролистните дальше!", – подписала фото Болдуин.

Отметим, что Алек и инструктор по йоге Хилария поженились в 2012 году и воспитывают троих детей: 4-летнюю Кармен, 2-летнего Рафаэля Томас Болдуин и полуторагодовалого Леонардо.

Ранее Хилария и Алек показали первое фото их четвертого ребенка.