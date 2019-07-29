Жена Джастина Бибера впервые показала обручальное кольцо вблизи: фото

22-летняя модель похвасталась подарком от любимого

Хейли Болдуин Фото: instagram.com/haileybieber

Дочь знаменитого актера Стивена Болдуина Хейли, которая на днях трогательно поздравила супруга Джастина Бибера с годовщиной помолвки, впервые показала обручальное кольцо вблизи.

Хейли Болдуин призналась, еще сильнее любит своего супруга. Подробности в видео:

На опубликованном фото в Instagram 22-летняя модель и супруга Джастина Бибера позирует в объективе фэшн-фотографа Зои Гросман, слегка дотрагиваясь до губ пальцами. Из-за крупного плана можно отчетливо разглядеть украшение, которое состоит из двух колец – серебряного с мелкими бриллиантами и поверх него – массивное обручальное кольцо с большим камнем.

Обручальное кольцо Хейли Болдуин Фото: instagram.com/haileybieber

Демонстрируя новый маникюр, супруга популярного певца опубликовала в Instagram-сториз еще одно фото, на котором отлично видны два кольца – обручальное и помолвочное.

Скриншот из соцсети

Напомним, Джастин Бибер и Хейли (Болдуин) Бибер официально стали мужем и женой осенью 2018 года и планировали сыграть свадьбу еще в феврале, однако перенесли дату из-за депрессии певца. Бибер до сих пор не является эмоционально стабильным, поэтому неизвестно, когда влюбленные проведут церемонию

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram