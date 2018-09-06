"Жена Дантеса": Надя Дорофеева опубликовала соблазнительное фото

На снимке певица позирует в черном купальнике

Надежда Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева порадовала поклонников новым пикантным фото. На нем певица позирует в черном купальнике, прислонившись к стене. "Жена Вовы Дантеса", – лаконично подписала снимок артистка.

По всей видимости, Надя сделала такую подпись к снимку потому, что ее супруг, экс-солист группы "ДиО. фильмы" Владимир Дантес завел видеоблог и назвал его "Муж Нади Дорофеевой". Владимир также разместил забавный тизер своего видеоблога.

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Самая красивая", "Давай ещё такое фото", "Красавица, обожаю тебя", "Горячо", "Как можно быть такой красоткой?", "Везучий, однако, Вова", – написали подписчики Нади в комментариях в Instagram.

Ранее Надежда Дорофеева опубликовала в Instagram яркий снимок, на котором запечатлена в синем платье с глубоким декольте. Артистка часто радует поклонников изменениями в своем стиле. Певица продемонстрировала в сети женственный образ и просто привела в восторг поклонников.