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Жена Джастина Бибера эмоционально прокомментировала новые песни Селен Гомес

Хейли Болдуин отрицает все угрозы в сторону певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Фото: Getty Images

Супруга американского певца Джастина Бибера Хейли Болдуин впервые прокомментировала выпуск новых песен бывшей возлюбленной своего мужа – Селены Гомес.

О свадьбе Джастина и Хейли Бибер смотрите в эксклюзивном сюжете:

Отметим, что сразу после выпуска сингла Lose You to Love Me и Look At Her Now, которые Селена посвятила расставанию с Бибером, на странице в Instagram Хейли Болдуин появился скриншот песни с фразой: "Я убью тебя". В интернете сразу же разгорелся скандал, фанаты начали обвинять модель в том, что она угрожает Селене. В официальном заявлении певица не стала отрицать, что новые песни связаны с душевными ранами, которые ей нанес Бибер в сложный жизненный период.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/haileybieber

Новоиспеченная жена Бибера опровергла все слухи и сделала достаточно резкое заявление. Она отметила, что не угрожает певице и никакой реакции на релиз песен у нее не было.

"Пожалуйста, прекратите говорить эту ерунду. Это никакая не "реакция". Не может быть никакой реакции. Это полная чушь", — заявила Хейли Болдуин в интервью Just Jared.

Ранее мы писали, во сколько обошлась свадьба Джастина Бибера.

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