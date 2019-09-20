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Жена Евгения Кошевого поделилась нежными фото с мужем

Актер студии "Квартал 95" устроил фотосессию с супругой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:02
Ксения и Евгений Кошевые
Ксения и Евгений Кошевые
Фото: Instagram.com

Супруга актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения, чья дочь прошла в финал детского Евровидения 2019, поделилась с поклонниками нежными кадрами с их совместной фотосессии.

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Отметим, что жена Кошевого не особый приверженец публичности, но изредка радует подписчиков в Instagram семейными кадрами. Так, на этот раз супруга комика опубликовала новые снимки с совместной фотосессии. На некоторых кадрах супруги позируют, нежно держась за руки, а на других – дурачатся. Ксения выбрала стильное черное платье на бретельках, а Евгений – белую рубашку.

INSTAGRAM (@yalta_k)

Ранее Евгений Кошевой вспомнил, как сделал предложение своей жене. По словам актера, этот волнительный момент произошел в такси. "Я сделал предложение, когда мы ехали пьяные в такси на заднем сидении и целовались (смеется). Я – достаточно быстрый парень. Познакомились мы в конце октября, а уже через четыре месяца я произнес первый раз: "Давай поженимся", – рассказал Женя.

Недавно мы публиковали эксклюзивный материал о том, как Евгений Кошевой и Соня Плакидюк озвучивали героев мультфильма "Angry birds в кино 2".

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