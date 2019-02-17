Жена Марата Башарова решилась на развод: "Очень жаль, что у него нет желания вылечиться"

Елизавета Башарова написала эмоциональный пост в соцсети

Избитая жена Марата Башарова решилась на развод Фото: Instagram/elizavetabasharova

В конце декабря появилась новость о том, что российский актер и телеведущий Марат Башаров избил свою нынешнюю супругу Елизавету Шевыркову (Башарову), которая в 2016 году родила ему сына Марселя. Известно, что актер всегда отличался своим буйным поведением, и в отношении своих супруг в частности. Ранее от Марата "перепадало"его бывшей жене – Екатерине Архаровой. Тогда в ходе ссоры с мужем женщина получила серьезную травму головы и носа.

Теперь стало известно, что нынешняя законная супруга Башарова Елизавета Шевыркова решилась на развод. Она больше не может терпеть алкоголизм и побои мужа. Женщина написала эмоциональный пост в соцсети, в котором призналась, что решила уйти от мужа.

"Есть вещи о которых не хочется рассказывать... Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование", – написала женщина.

Елизавета и Марат Башаровы Фото: Instagram/elizavetabasharova

Елизавета призналась, что любила Марата искренне и чисто. И когда только встретила его, то отказывалась верить слухам о нем, думая, что человек изменился и что "не может быть, чтобы у этой медали было две стороны. Но увы..."

"Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо", – отметила Башарова.

INSTAGRAM (@elizavetabasharova) 16 Фев 2019 в 12:06 PST

"Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи", – написала Елизавета.

Она также выразила надежду на то, что между ними останутся хорошие и дружеские отношения. Ведь благодаря этому браку случилось и самое большое счастье в ее жизни – родился сын Марсель.

Напомним, Марат Башаров и Елизавета Шевыркова поженились в 2016 году.

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