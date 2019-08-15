Жена MONATIK показала фигуру в купальнике
Ирина Демичева провела время с Ириной и Натальей Горовыми
Недавно украинский певец MONATIK отправился в отпуск с женой Ириной Демичевой и сыновьями – Даней и Платоном. Звездное семейство отдыхает в Турции. Супруга артиста часто публикует снимки с путешествий, однако в этот раз Ирина превзошла себя и показала фигуру в купальнике.
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Так, Ирина Демичева в Турции встретилась с экс-супругой Потапа Ириной Горовой и ее дочерью Натальей. Девушки устроили себе пляжную фотосессию, результаты которой показали в Instagram.
"Позирую под детальным руководством Ирины Горовой! Очень весело и продуктивно провели время с Ириной Горовой и Натальей Горовой", – подписала кадр Демичева.
"Girls power! С мудрыми, сексуальными и такими прекрасными Горовыми. Перезагрузка удалась!", – пишет Ирина.
А подписчики тем временем оставляют комплименты звездным красоткам: "Вы прекрасны", "Очень сильно красивые".
Ранее мы также писали, что MONATIK посвятил Ирине Демичевой стих, которым довел фанатов до слез.
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