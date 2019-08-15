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Жена MONATIK показала фигуру в купальнике

Ирина Демичева провела время с Ириной и Натальей Горовыми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:14
MONATIK с женой Ириной
MONATIK с женой Ириной
Фото: instagram.com/irinademicheva

Недавно украинский певец MONATIK отправился в отпуск с женой Ириной Демичевой и сыновьями – Даней и Платоном. Звездное семейство отдыхает в Турции. Супруга артиста часто публикует снимки с путешествий, однако в этот раз Ирина превзошла себя и показала фигуру в купальнике.

Смотрите также видео: MONATIK показал акробатические трюки на отдыхе в Турции

Так, Ирина Демичева в Турции встретилась с экс-супругой Потапа Ириной Горовой и ее дочерью Натальей. Девушки устроили себе пляжную фотосессию, результаты которой показали в Instagram.

"Позирую под детальным руководством Ирины Горовой! Очень весело и продуктивно провели время с Ириной Горовой и Натальей Горовой", – подписала кадр Демичева.

Ирина Демичева в купальнике
Ирина Демичева в купальнике
Фото: instagram.com/irinademicheva

"Girls power! С мудрыми, сексуальными и такими прекрасными Горовыми. Перезагрузка удалась!", – пишет Ирина.

Ирина Демичева, Ирина и Наталья Горовые устроили пляжную фотосессию
Ирина Демичева, Ирина и Наталья Горовые устроили пляжную фотосессию
Фото: instagram.com/irinademicheva

А подписчики тем временем оставляют комплименты звездным красоткам: "Вы прекрасны", "Очень сильно красивые".

Ранее мы также писали, что MONATIK посвятил Ирине Демичевой стих, которым довел фанатов до слез.

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