Жена MONATIK показала фигуру в купальнике

Ирина Демичева провела время с Ириной и Натальей Горовыми

MONATIK с женой Ириной Фото: instagram.com/irinademicheva

Недавно украинский певец MONATIK отправился в отпуск с женой Ириной Демичевой и сыновьями – Даней и Платоном. Звездное семейство отдыхает в Турции. Супруга артиста часто публикует снимки с путешествий, однако в этот раз Ирина превзошла себя и показала фигуру в купальнике.

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Так, Ирина Демичева в Турции встретилась с экс-супругой Потапа Ириной Горовой и ее дочерью Натальей. Девушки устроили себе пляжную фотосессию, результаты которой показали в Instagram.

"Позирую под детальным руководством Ирины Горовой! Очень весело и продуктивно провели время с Ириной Горовой и Натальей Горовой", – подписала кадр Демичева.

Ирина Демичева в купальнике Фото: instagram.com/irinademicheva

"Girls power! С мудрыми, сексуальными и такими прекрасными Горовыми. Перезагрузка удалась!", – пишет Ирина.

Ирина Демичева, Ирина и Наталья Горовые устроили пляжную фотосессию Фото: instagram.com/irinademicheva

А подписчики тем временем оставляют комплименты звездным красоткам: "Вы прекрасны", "Очень сильно красивые".

Ранее мы также писали, что MONATIK посвятил Ирине Демичевой стих, которым довел фанатов до слез.

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