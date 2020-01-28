Жена MONATIK показала нового члена семьи – собачку Мону
Звездное семейство расширяется
В семье MONATIK, который недавно впервые показал лицо сына, и его супруги Ирины произошло пополнение – супруги решили завести собаку. О радостном событии сообщила Ирина на своей странице в Instagram.
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Так, звездное семейство после Нового года решило сбежать в лето – на Мальдивы. А вернувшись из поистине сказочного отдыха, MONATIK с женой и сыновьями сделали важное приобретение – домашнего любимца. Собачке породы мальтипу дали символичную кличку – Мона. Отметим, стоимость собак данной породы варьируется от одной до пяти тысяч долларов.
В комментариях подписчики умиляются кадром, на котором позирует щенок Мона. Восторг выразила и певица Вера Брежнева, у которой тоже есть собака – бишон-фризе по кличке Дейзи.
Ранее мы также показали, как и где отдыхают украинские звезды. Настя Каменских, Катя Осадчая, Надя Дорофеева и другие знаменитости отдали предпочтение отпуску в теплых краях.
Напомним, сингл MONATIK признан самой знаковой песней за два десятилетия.
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