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Жена MONATIK публично призналась ему в любви

Ирина Демичева поблагодарила супруга за его творчество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:13
MONATIK с женой Ириной Демичевой
MONATIK с женой Ириной Демичевой
Фото: instagram.com/irinademicheva

1 июня на НСК "Олимпийский" состоялся грандиозный концерт MONATIK LOVE IT ритм. Шоу посетили многие украинские знаменитости, среди которых Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Маша Ефросинина, Джамала и другие. Частью команды артиста, которая работала над концертом, является его супруга – Ирина Демичева

Смотрите также: в преддверии концерта Дима Монатик получил звезду на Аллее Славы

Спустя несколько дней после концерта жена MONATIK призналась в любви своему звездному мужу, а также поблагодарила всех причастных к масштабному шоу LOVE IT ритм: "Благодарю тебя и люблю, MONATIK".

INSTAGRAM (@irinademicheva) on

К слову, среди знаменитых гостей концерта был замечен и действующий президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой и друзьями. Гарант не пытался скрыться от камер, а наоборот, весело приветствовал публику.

Отметим, на сцене с Димой Монатиком выступили Надя Дорофеева, alyona alyona, Нино Басилая и Lida Lee. Смотрите видео их невероятных выступлений.

Напомним, Ирина Демичева и Дима Монатик воспитывают двоих сыновей – Даню и Платона.

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MONATIK Ирина Демичева LOVE IT ритм
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