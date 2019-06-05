Жена MONATIK публично призналась ему в любви

Ирина Демичева поблагодарила супруга за его творчество

MONATIK с женой Ириной Демичевой Фото: instagram.com/irinademicheva

1 июня на НСК "Олимпийский" состоялся грандиозный концерт MONATIK LOVE IT ритм. Шоу посетили многие украинские знаменитости, среди которых Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Маша Ефросинина, Джамала и другие. Частью команды артиста, которая работала над концертом, является его супруга – Ирина Демичева.

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Спустя несколько дней после концерта жена MONATIK призналась в любви своему звездному мужу, а также поблагодарила всех причастных к масштабному шоу LOVE IT ритм: "Благодарю тебя и люблю, MONATIK".

Jun 4, 2019 at 9:18am PDT INSTAGRAM (@irinademicheva) on

К слову, среди знаменитых гостей концерта был замечен и действующий президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой и друзьями. Гарант не пытался скрыться от камер, а наоборот, весело приветствовал публику.

Отметим, на сцене с Димой Монатиком выступили Надя Дорофеева, alyona alyona, Нино Басилая и Lida Lee. Смотрите видео их невероятных выступлений.

Напомним, Ирина Демичева и Дима Монатик воспитывают двоих сыновей – Даню и Платона.

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