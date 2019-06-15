Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха

Ирина Демичева опубликовала семейное фото с MONATIK

Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха Фото: instagram.com/monatik_official

Жена популярного украинского исполнителя MONATIK (Дмитрий Монатик) Ирина Демичева, которая накануне публично призналась супругу в любви, показала редкий кадр с семейного отдыха.

В своем Instagram Ира опубликовала снимок, на котором они с Димой и их друзьями позируют на лодке. "Идеальное путешествие", – подписала фотографию жена Монатика.

Сейчас звездная пара путешествует по Европе. После грандиозного сольного концерта MONATIK Love It Ритм на НСК "Олимпийском" Дима и его супруга отправились в Амстердам, чтобы отдохнуть с близкими и отметить дебют артиста.

В своем блоге Монатик поделился с подписчиками серией снимков, сделанных в музее Moco.

Напомним, что ранее жена MONATIK Ирина Демичева показала, как проходила подготовка к концерту Монатика на стадионе в Киеве. В день самого шоу команда артиста MONATIK и VIRUS Music заявили о стадионном туре по Украине. Певец посетит с туровой программой LOVE IT ритм 10 стадионов нашей страны.

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