Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха

Ирина Демичева опубликовала семейное фото с MONATIK

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:09
Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха
Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха
Фото: instagram.com/monatik_official

Жена популярного украинского исполнителя MONATIK (Дмитрий Монатик) Ирина Демичева, которая накануне публично призналась супругу в любви, показала редкий кадр с семейного отдыха. 

В своем Instagram Ира опубликовала снимок, на котором они с Димой и их друзьями позируют на лодке. "Идеальное путешествие", – подписала фотографию жена Монатика.

Публикация от IrinaDemicheva (@irinademicheva)

Сейчас звездная пара путешествует по Европе. После грандиозного сольного концерта MONATIK Love It Ритм на НСК "Олимпийском" Дима и его супруга отправились в Амстердам, чтобы отдохнуть с близкими и отметить дебют артиста.

В своем блоге Монатик поделился с подписчиками серией снимков, сделанных в музее Moco.

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Напомним, что ранее жена MONATIK Ирина Демичева показала, как проходила подготовка к концерту Монатика на стадионе в Киеве. В день самого шоу команда артиста MONATIK и VIRUS Music заявили о стадионном туре по Украине. Певец посетит с туровой программой LOVE IT ритм 10 стадионов нашей страны. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как готовился концерт MONATIK: LOVE IT ритм в цифрах Надя Дорофеева и MONATIK спели на "Олимпийском": невероятное видео Владимир Зеленский посетил концерт MONATIK: видео
дмитрий монатик MONATIK Ирина Демичева
Реклама

Новости партнеров

Как стирать обувь в стиральной машине
Как стирать обувь в стиральной машине
Кто сказал, что немки – некрасивые?
Кто сказал, что немки – некрасивые?
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
Каменських показала фігуру після весілля: Потап, ти щасливчик
Каменських показала фігуру після весілля: Потап, ти щасливчик

Популярные статьи

Сегодня, 13:29Food

Что приготовить на Троицу: лучшие рецепты праздничных блюд

Сегодня, 07:47Events

Троицкая суббота 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 16:07Fun

Выходные на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы

Вчера, 13:11Fun

14 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:33Афиша

Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес

Вчера, 11:29Шоу-бизнес

Потап запечатлел Настю Каменских полностью обнаженной: фото 18+

Вчера, 07:33Техно

На Луне обнаружили таинственную аномалию: фото

Вчера, 07:14Travel

Смертельно опасно: когда в Египте нельзя купаться

13 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

13 июняFun

Кто их туда пустил? "Чернобыльские дивы" влипли в скандал из-за обнаженных снимков

13 июняШоу-бизнес

Как мило! Алина Гросу поделилась трогательным фото с мужем

13 июняШоу-бизнес

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж: невероятные фото

13 июняFun

13 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

13 июняТехно

Дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу

13 июняШоу-бизнес

Не королевское это дело: с Кейт Миддлтон произошел курьезный случай

13 июняFun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

Новости партнеров

Как стирать пуховик в стиральной машине
Как стирать пуховик в стиральной машине
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Неформатные жены знаменитостей. Фото
Неформатные жены знаменитостей. Фото
День, когда робот впервые убил человека
День, когда робот впервые убил человека
Что стало с квартирами Гурченко, Миронова и других умерших звезд
Что стало с квартирами Гурченко, Миронова и других умерших звезд
Российские знаменитости, которые не смогли жить за границей
Российские знаменитости, которые не смогли жить за границей
10 хорошеньких актрис, сыгравших в кино ботаничек
10 хорошеньких актрис, сыгравших в кино ботаничек
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь