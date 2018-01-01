Жена Николая Тищенко впервые показала живот

Алла Барановская родила первенца в апреле прошлого года

Алла Барановская. Фото: instagram.com/allabonya

Третья жена ресторатора и телеведущего Николая Тищенко — экс-модель и бизнесвумен Алла Барановская родила первенца в апреле прошлого года.

Поскольку, несмотря на известность мужа и ее собственную популярность, Алле Барановской все девять месяцев удавалось скрывать свое "интересное положение", будучи при этом "на виду" в соцсетях, многие подписчики девушки и поклонницы Тищенко выразили уверенность, что пара прибегла к услугам суррогатной матери.

Алла Барановская instagram.com/allabonya

За все время ни на одном фото у Аллы не было и намека на беременность. Только теперь, спустя год, 23-летняя Алла показала свое фото с заметно округлившимся животом на последнем триместре беременности

Ранее в Инстаграме Николай Тищенко поделился семейной фотографией с Бала Цветов, который прошел в его ресторане "COIN".

Супруга телеведущего в этот же день праздновала свой День рождения, а потому была нарядно одета и привлекала к себе пристальные взгляды гостей мероприятия.

О том, как экс-модель возглавила департамент в Белом Доме, смотрите на видео ниже:



