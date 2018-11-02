Жена Оззи Осборна накачала его снотворным, чтобы он признался в измене

Шерон Осборн решилась на отчаянный поступок

Шерон и Оззи Осборн. Фото: instagram.com/sharonosbourne

Жена легендарного рок-музыканта Оззи Осборна Шерон, которой тот изменил с няней, поделилась, как выбивала из него признания в хождении "налево". По словам Шерон, как-то ей пришлось накачать неблаговерного мужа тройной дозой снотворного, чтобы он рассказал ей всю правду.

В интервью изданию The Sun 66-летняя женщина призналась, что решилась на такой отчаянный поступок, прочитав электронное письмо Оззи. Музыкант писал его любовнице, но по ошибке отправил жене. Шерон дождалась, когда муж впадет в полудрему и устроила допрос с пристрастием.

Шерон и Оззи вместе уже 36 лет, у них трое детей Фото: instagram.com/sharonosbourne

"Я расспросила у него обо всем, и все тайное стало явным. Он бы никогда не рассказал мне правду – ему было очень страшно и стыдно. Я узнала все: кто это был и как долго это продолжалось", – сказала Шэрон.

После инцидента, который случился в 2016 году, Осборн пообещал жене бросить любовницу. Однако через четыре месяца Шерон узнала, что артист не только не перестал посещать другую женщину, но и завел несколько романов на стороне. В итоге Оззи признал, что у него есть сексуальная зависимость и отправился на реабилитацию.

Сейчас в семье Шерон и Оззи царит полная гармония Фото: instagram.com/sharonosbourne

После этого жизнь Шерон и Оззи наладилась. Пара, которая в браке уже 36 лет, не просто помирилась, но и возобновила свадебные клятвы в 2017 году. Отношения знаменитых супругов сложно назвать пресными. К примеру, как-то музыкант договорился с женой покончить жизнь самоубийством в случае неизлечимой болезни.