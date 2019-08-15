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Жена приревновала звезду "Мстителей" к Анджелине Джоли – СМИ

Супруга Криса Хемсворта возмущена его тесным общением с актрисой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Крис Хемсворт и Эльза Патаки
Крис Хемсворт и Эльза Патаки
Фото: Getty Images

Супруга звезды культового фильма "Мстители" Криса Хемсворта Эльза Патаки приревновала актера к голливудскому секс-символу Анджелине Джоли, которой недавно удалось уладить конфликт с Брэдом Питтом касательно детей. 

Анджелина Джоли получила нового звездного врага. Детали в сюжете:

Как пишет американский ресурс New idea, 43-летняя Патаки, известная по фильмам "Форсаж", разозлилась на мужа из-за того, что он уж слишком близко общался с Анджелиной Джоли во время фестиваля Comic-Con в Сан-Диего. Анджелина и Крис вместе презентовали новые кинопроекты Marvel. 

Слухи о романе актеров появились еще в прошлом году, когда звезд заметили сидящих вместе за столиком на церемонии вручения кинопремий "Золотой глобус".

Анджелина Джоли и Крис Хемсворт на церемонии вручения
Анджелина Джоли и Крис Хемсворт на церемонии вручения "Золотой глобус"
Фото: Getty Images

Уже тогда Крису пришлось объясняться жене за сделанный папарацци снимок. Он пояснил, что слухи о его свиданиях с Джоли – выдумки. Но, видимо, у Эльзы все же остался неприятный осадок. 

Напомним, что Анджелина Джоли начала делать шаги к примирению с Брэдом Питтом спустя несколько недель после того, как актер выдвинул ей ультиматум по поводу их развода.

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