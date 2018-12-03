Жена Сергея Бабкина снялась в кружевном пеньюаре – пикантные фото

Снежана Бабкина запустила собственный бренд нижнего белья

Снежана Бабкина в кружевном боди своего бренда. Фото: пресс-служба

Актриса театра "Прекрасные цветы", жена и директор Сергея Бабкина Снежана, которая спела с мужем дуэтом, стала совладелицей харьковского бренда женского нижнего белья.

Таким образом Снежана хочет помогать женщинам чувствовать себя еще счастливее. Об этом актриса рассказала на своей странице в Instagram:

Снежана Бабкина стала совладелицей бренда женского белья Фото: пресс-служба

"Спешу с вами поделиться невероятной новостью! С недавнего времени я являюсь хозяйкой самого крутейшего магазина белья в мире! Почему белье? Помните, как поется в песне у Сергея Бабкина "Моя любовь" – "Моя любовь любит цвет неба и кружева…!" Так вот, я – фанат кружева. Выбор белья – это сакральное действие. Ведь его видят только самые дорогие люди. Красивое и качественное белье – это счастье для девочки. А девочки рождены, чтобы быть счастливыми!" – прокомментировала Снежана.

Снежана Бабкина стала совладелицей бренда женского белья Фото: пресс-служба

Напомним, ранее Сергей Бабкин рассказал правду о своей "повторной свадьбе".

Также звездная пара занялась парной йогой и показала фото, сделанные во время их упражнений. На снимке Сергей держит Снежану, лежа на полу. В таком положении влюбленные слились в поцелуе.