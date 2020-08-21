Жена Стинга показала свадебные фотографии: как музыкант выглядел 28 лет назад

Британский певец женился на актрисе Труди Стайлер в 1992 году

Британский певец Стинг женился на актрисе Труди Стайлер в 1992 году. Накануне супруга артиста опубликовала на своей странице в Instagram архивные фото с церемонии бракосочетания. Смотрите ниже, как известный музыкант выглядел 28 лет назад.

20 августа Стинг и Труди Стайлер отметили 28-летие своего брака. Их называют одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Отметим, что Стинг и Труди вместе воспитали четверых детей – двоих дочерей и двоих сыновей.

На фото, которыми жена Стинга поделилась с фолловерами в Сети, молодожены запечатлены в момент росписи. На артисте серый пиджак и черная футболка, невеста же выбрала для важного события черное платье без рукавов и с белым воротником.

Стинг с женой во время росписи Фото: instagram.com/trudiestyler

"Пока все хорошо-28 лет спустя. С годовщиной", – поздравила Труди звездного супруга в описании к посту.

Стинг с женой во время росписи Фото: instagram.com/trudiestyler

Труди Стайлер – вторая супруга 68-летнего Стинга. До нее он был женат на ирландской актрисе Френси Томелти. От первого брака, который продлился восемь лет, у музыканта также есть сын и дочь.

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