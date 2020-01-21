Жена Тимура Мирошниченко впервые показала лицо новорожденного сына: фото

Инна поделилась трогательными кадрами из роддома

Инна и Тимур Мирошниченко Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

19 января ведущий программы "Зiрковий шлях" на телеканале "Украина" Тимур Мирошниченко во второй раз стал отцом. У знаменитости родился сын по имени Марко.

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Его супруга Инна уже третий день находится в одном из киевских роддомов и уже опубликовала первые фото новорожденного малыша. Также супруга звездного ведущего призналась, что вторые роды для нее были очень легкими, по сравнению с рождением дочки Мии.

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"Всю беременность я верила, что каждые роды уникальны. И если с Мией мне пришлось пережить адов ад, то это вовсе не значит, что так будет и в этот раз. И я была права. Мои вторые роды даже на роды похожи не были, настолько легко они прошли", – написала Инна и добавила, что когда увидела голову сына, разрыдалась от счастья.

Напомним, что украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и адвокат Инна поженились в начале 2018 года. В этом же году у пары родилась дочь Мия.

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