Жена Виктора Павлика показала второй свадебный наряд

Екатерина Репяхова выходила замуж в брючном костюме

29 мая известный украинский певец Виктор Павлик и его концертный директор Катерина Репяхова тайно поженились. Супруги почти две недели молчали о том, что сыграли тайную свадьбу, и только 10 июня объявили об этом публично.

Екатерина Репяхова выходила замуж в белоснежном брючном костюме и кроссовках. Однако без традиционного свадебного платья невеста не обошлась.

Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

В Instagram жена Виктора Павлика показала фото в невероятном наряде, в котором она позирует еще до свадьбы.

Новоиспеченная супруга певца и по совместительству его концертный директор в посте, опубликованном в социальной сети, поблагодарила подписчиков за теплые свадебные поздравления.

"Хочу поблагодарить каждого человека за теплые слова в адрес нашей семьи! Мы долго шли к этому событию и этапу нашей жизни. Мы вместе прошли много испытаний. Легко ничего нам не давалось", – написала девушка.

INSTAGRAM

Она добавила несколько снимков со свадебной фотосессии, на которых демонстрирует свое платье. Репяхова выбрала роскошное приталенное платье с открытыми плечами кремового оттенка. Вместо фаты на ней была накидка с узорным обрамлением вокруг шеи.

INSTAGRAM

Певец Виктор Павлик был женат трижды. Екатерина Репяхова, которая младше его на 29 лет, стала четвертой женой знаменитости.

Напомним, что ранее жена Виктора Павлика поделилась судьбоносной историей их знакомства.

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