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Жена Виктора Павлика рассказала о состоянии певца после потери сына

Сегодня, 22:05

По словам Екатерины Репяховой, состояние артиста "нестабильное"

Жена украинского певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова рассказала, как артист чувствует себя после смерти сына. Напомним, что в пятницу, 7 августа, стало известно о смерти 21-летнего Павла Павлика. Парень два года боролся с онкологическим заболеванием.

В Instastories Екатерина Репяхова сообщила подписчикам о самочувствии Виктора Павлика. По ее словам, певец очень болезненно переживает потерю ребенка.

"Может забывать, отвлекаться, улыбаться. Даже пошутить может, но все это может в секунду прекратиться и он просто начинает плакать, сильно плакать. Постоянно смотрит фотографии. В общем, трудно", – призналась молодая супруга Виктора Павлика.

Екатерина добавила, что старается поддерживать мужа, и что уже 12 августа они отправляются на гастроли, что несомненно отвлечет Виктора от печали.

Что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова делают на карантине, смотрите в сюжете:

Павла Павлика похоронили в воскресенье, 9 августа, в Киеве. Хотя прощание с сыном певца прошло в узком кругу, его крестная Анжелика Рудницкая показала фото с похорон.

Ранее Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына. Мы также писали, что украинские звезды выразили соболезнования Виктору Павлику в связи со смертью его 21-летнего сына.

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