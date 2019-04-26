Жена Зеленского без макияжа: редкое фото

Владимир Зеленский показал естественную красоту жены

Владимир и Елена Зеленские Фото: Getty Images

Архивные фото Владимира Зеленского, который в течение месяца станет президентом Украины, найти в сети довольно сложно. Мы уже показали, как выглядел Владимир Зеленский в детстве. На снимке он позировал вместе со своей мамой.

Жена Владимира Елена Зеленская (девичья фамилия – Кияшко) в последнее время стала чаще появляться на публике и выглядит всегда безупречно. Будущая первая леди предпочитает весьма сдержанные макияж и прически. Но как Елена Зеленская выглядит без косметики в повседневной жизни?

Аккаунт Елены закрыт, однако на странице Владимира Зеленского в Instagram есть несколько снимков, на которых его жена запечатлена без макияжа. На фото Елена позирует во время рыбалки.

"Жена запрещает показывать Ее фотки, так что это мой знакомый рыбак, в моей шапке и оч симпатичный)))", – подписал кадр Зеленский.

Елена Зеленская без макияжа Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Вторым фото некогда Владимир поздравил с днем рождения супругу участника студии "Квартал 95" Александра Пикалова – Ирину: "Сегодня у нашей Иры Пикаловой день рождения!!! Поздравим же ее! Вот они... четвероногие подружки)". На снимке Елена и Ирина позируют без макияжа в купальниках.

Елена Зеленская и Ирина Пикалова на отдыхе Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Ранее мы поделились историей любви Владимира Зеленского с женой Еленой Кияшко. Сегодня.Lifestyle также сообщили, кто заменит Владимира Зеленского в проектах студии "Квартал 95".

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