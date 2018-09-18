Жених Дженнифер Лопес показал, что певица делает перед концертами

Алекс разместил короткий видеоролик в сети

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес. Фото: instagram.com/jlo

43-летний американский бейсболист и возлюбленный знаменитой певицы Дженнифер Лопес – Алекс Родригес показал, как артистка готовится к концертам. На видео Лопес забавно танцует в полотенце на голове и солнцезащитных очках.

"Она делает это перед каждым шоу. Серьезно", – подписал ролик Родригес. В Instagram видео набрало уже почти один миллион просмотров. В комментариях поклонники звездной пары отметили, что хотели бы такие же отношения, как и у Лопес с Родригесом, ведь, судя по совместным видео и фото, они всегда отлично проводят время вместе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Rodriguez (@arod) 16 Сен 2018 в 8:28 PDT

Дженнифер Лопес, которой в июле исполнилось 49 лет, довольно часто проводит время в спортзале, о чем свидетельствуют многочисленные фото среди тренажеров. Благодаря этому артистка находится в отличной физической форме и нередко хвастается снимками в откровенных нарядах.

Так, Дженнифер разместила фото, на котором она позирует в пикантном оранжевом купальнике.