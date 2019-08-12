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Жених Дженнифер Лопес показал откровенный снимок певицы в бикини

Будущий супруг оставил любовное послание певице

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: Getty Images

Пока 50-летняя американская певица Дженнифер Лопес находилась в концертном туре в России, где у нее порвался прямо на сцене костюм, ее жених Алекс Родригес с нетерпением ждал возвращения любимой и посвятил ей пост в социальной сети.

Дженнифер Лопес назначила дату свадьбы с Родригесом. Подробнее в сюжете:

Так, на своей странице в Instagram будущий супруг Джей Ло опубликовал пикантный снимок американской иконы стиля, на котором звезда позирует в откровенном белом бикини со стальным прессом и идеально подкаченной фигурой.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/arod

Кроме этого, Родригес оставил романтичное послание для Лопес: "Малышка, я знаю, что ты сразила всех в России, и у тебя осталось еще одно выступление. Скучаю по тебе и не могу дождаться, когда ты вернешься домой". 

Ранее мы рассказывали, как Дженнифер Лопес поздравила Алекса Родригеса с днем рождения прямо на сцене.

Напомним, что 24 июля Джей Ло отпраздновала свое 50-летие. В честь юбилея мы подготовили самые интересные факты из жизни певицы, о которых вы не знали. 

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